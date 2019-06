Cuando compro un auto usado, qué papeles me tienen que dar

Sin este documento no puedes registrar el auto a tu nombre

Al momento de comprar un auto usado es necesario asegurarse de recibir la documentación requerida para poder hacer el traspaso de dueño correspondiente con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV), porque de no hacerlo, el nuevo dueño pudiera sufrir de sanciones por parte del Departamento o, peor aún, no poder registrar el auto a su nombre.

El documento que certifica quién es el dueño del vehículo se conoce como título, el cual es sumamente necesario recibir a la hora de cerrar el trato porque es indispensable para certificar el traspaso de dueño.

Sin el título no podrás registrar tu vehículo con el DMV, de hecho, el auto no será tuyo ante la ley si no entregas este documento con el Departamento.

En la hoja tamaño carta, con sellos oficiales, se especifica el nombre del dueño de auto, su dirección y los datos del vehículo. El documento también tiene una sección para registrar la transacción entre comprador y vendedor. Además, se necesitan las firmas de ambos para cambiar al auto de dueño.

El siguiente video muestra cómo debes firmar un título correctamente, teniendo en cuenta que de cometer alguna equivocación, el título ya no será recibido por el Departamento y se tendrá que ordenar un duplicado. Ten en cuenta que el diseño de los títulos cambiar dependiendo del estado en el que te encuentres, y que un representante del DMV te puede ayudar a llevar a firmarlo correctamente.

Bill of Sale (registro de compra y venta)

Ya que hemos especificado la importancia de recibir el título para completar el traspaso de dueño, hay que mencionar que hay un documento, el cual puedes descargar de Internet, conocido como “Bill of Sale”, el cual sirve para mantener un récord de compra y venta del auto.

Pero este documento no es necesario y no necesitas mostrarlo ante el DMV para registrar tu auto. También, este documento no puede sustituir a un título original.

