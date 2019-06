¡Increíble pero real! Murió electrocutado por jugar con el teléfono mientras lo cargaba

El joven debía ir a ayudar a su madre a la verdulería en la que trabajan, pero no llegó. La madre encontró su cuerpo en la casa. Tenía en la mano el celular y había perdido un dedo.

Un joven de 22 años en Tailandia, que era aficionado al celular, falleció por usarlo mientras lo cargaba. El cuerpo, que fue hallado por la madre en su departamento, estaba tendido en su colchón y tenía indicios de electrocutamiento.

Según publicó el medio británico The Sun, la víctima de nombre Thirawat Khuensungnoen debía ir como de costumbre a una verdulería del mercado de Nakhon Ratchasima para ayudar a su madre Duangdeun en el trabajo. Como no llegaba y no podía contactarse con él, ella lo fue a buscar.

Al llegar, la mujer fue hasta su casa. Como tampoco le abría, forzó la puerta para entrar. Una vez adentro, vio a su hijo sin vida con los signos de haber recibido una descarga del smartphone que estaba enchufado con un cargador USB a la red eléctrica. Presuntamente por haberlo usado mientras cargaba la batería, el joven perdió su dedo índice derecho por desprendimiento y falleció electrocutado.

La madre, que reconoció que su hijo era aficionado al celular, desconectó inmediatamente el teléfono inteligente y avisó a la policía, aunque aún no tenía certezas de que él estuviera muerto.

Efectivos de la policía de Pakchong, que acudió al lugar para examinar el cuerpo, confirmaron que la muerte había ocurrido entre tres y cinco horas antes del descubrimiento de su cuerpo por usar el teléfono mientras lo cargaba. Especialistas confirmaron que esto hizo que el dispositivo se sobrecaliente y produzca un cortocircuito.

Los investigadores buscaron más pruebas, pero descartaron otras razones de muerte. No obstante, el cuerpo del joven fue enviado para una autopsia posterior para reconfirmar la causa de la muerte.

Otros casos similares

A final del año pasado, el caso de la muerte de una campeona de artes marciales también provocó conmoción al conocerse que la causa había sido el uso del celular mientras se bañaba. Los familiares de la víctima Irina Rybnikova, explicaron que el hecho ocurrió en su casa en Bratskv cuando el teléfono conectado cayó al agua y provocó que la atleta muriera electrocutada de manera instantánea.

Otro caso similar había ocurrido a finales del 2016. En Londres, Richard Bull, que tenía 32 años, murió electrocutado al intentar cargar su iPhone mientras se bañaba cuando el celular entró en contacto con el agua.