AMLO presenta comisión especial para cumplir compromiso migratorio con Trump

El mandatario dijo que se debe cumplir para que EEUU no amenace nuevamente con aplicar aranceles a las importaciones mexicanas

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al equipo especial que se encargará de cumplir con los compromisos que se hicieron con el Gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.

“Tenemos un plazo para acreditar que es posible, con desarrollo y bienestar, atemperar el fenómeno migratorio, que no es el uso de la fuerza la alternativa”, dijo en conferencia mañanera.

La Comisión especial estará encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, además de cinco responsables que realizarán diversas tareas.

Se trata del General Vicente Antonio Hernández Sánchez, quien se encargará de acelerar el despliegue de la Guardia Nacional en la zona fronteriza, el cual inicia hoy en Chiapas.

También Francisco Garduño, responsable de los enlaces con las áreas de migración, para registrar y dialogar con los solicitantes de asilo.

Javier May Rodríguez, subsecretario de Bienestar, será el encargado de los temas de desarrollo y bienestar en la región sur de México.

Horacio Duarte, subsecretario de Empleo, organizará el plan de atención a migrantes en espera de asilo en el norte del País.

En tanto, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, se encargará de poner en marcha las acciones del Plan de Desarrollo Integral.

“El propósito de todo esto es regular el flujo migratorio de acuerdo a nuestras leyes y compromisos internacionales”, expuso el Canciller Ebrard.

López Obrador insistió en atender la causas que originan el fenómeno migratorio.

Plan migratorio fue propuesta nuestra, dice Ebrard

El canciller mexicano aclaró que el plan acordado para reducir el flujo migratorio fue una propuesta de México en las negociaciones y no de Estados Unidos.

“Estados Unidos no era lo que quería esto, no era su plan principal, esta es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa”, afirmó Ebrard durante la conferencia de prensa.

“Quisiera yo aclarar. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó líneas y las debemos seguir, no habría negociación ni nada”, señaló en conferencia matutina con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Canciller rechazó que el plan propuesto por México se relacione con la estrategia del Comando Sur, pues lo que se busca es que las medidas en su conjunto reduzcan el flujo.

“Lo del Comando Sur es otra cosa. La complejidad es que tenemos que coexistir con un país que tiene una visión sobre la migración y nosotros tenemos otra. Partamos de la idea de que Estados Unidos no quiere migrantes”, agregó.

Ebrard dijo que se sigue insistiendo con Estados Unidos en el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica, a fin de respaldar a los migrantes.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en las pláticas en Washington, encabezadas por Ebrard, el tema de la cooperación para el desarrollo llevó 8 horas de negociación.

“Voy a decirles algo que me informó Marcelo, cuando me platicó cómo había estado todo, teníamos comunicación por teléfono, pero ahí no se puede hablar con amplitud. Ya a detalle me informa cómo había estado el proceso que fue dilatado, se fueron un viernes y regresaron el sábado.

“Me llamó la atención algo que me informó: el punto para la cooperación en el desarrollo para que se atendiera el problema llevó 8 horas de negociación ese punto, así fue ¡Ocho horas! Porque son concepciones distintas y eso es lo que está ahora en cuestión”, dijo el Mandatario federal.

Con informanción de Agencias