¿Puedo comprar un auto usado sin título?

Recuperar el título original es responsabilidad del vendedor, no del comprador

El título de un auto es el único documento que por ninguna razón debe perderse, pues en éste se especifica quién es el propietario legal del vehículo. Y sin él, un automóvil no puede ser traspasado a otro dueño.

De hecho, asegurarse de recibir este documento tamaño carta a la hora de comprar un auto directamente de otro dueño es de suma importancia, ya que el vehículo nunca será tuyo ante el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) hasta que se entregue el título original con las firmas de ambos: vendedor y comprador. (Mira: cómo firmar el título de un auto correctamente).

El auto que quiero comprar no tiene título

¡Cuidado! Esta es una alerta roja.

Si alguien te vende un auto sin título, puede que éste ni siquiera sea de esa persona. En el peor de los casos, el auto es robado.

Siempre asegurate de recibir el título original a la hora de comprar un auto usado.

Por otra parte, si el vendedor argumenta que el título está extraviado o destruido, pídele que ordene uno nuevo, aunque este proceso puede tomar hasta un mes y se requiere, en la mayoría de los estados, que el dueño original asista al DMV en persona.

Duplicados de título

Los duplicados de título requieren la firma notariada del dueño original y este es un proceso que el vendedor de auto debe hacerse responsable.

Otros casos raros que involucran la ausencia de títulos y que te darán dolor de cabeza a la hora de registrarlos son: el dueño original del título falleció y no lo puede firmar, el vendedor que firmó el auto no es el propietario original, el título tiene un lien (una deuda con un concesionario, banco, agencia crediticia, etc., que le impide ser traspasado a otra persona) el título está rayado o mal firmado y el título es falso.

De nuevo, recuperar el título original es responsabilidad del vendedor, no del comprador.

Cómo registrar un vehículo sin título

Cabe mencionar que existe la posibilidad de vender un auto sin el título, pero de todos modos involucra la presencia del dueño original del vehículo y los trámites pueden variar dependiendo del estado en el que te encuentres.

El proceso es el siguiente: Llenar la aplicación de Duplicado de Título, notarizar el documento con los datos del dueño original y agregar un Bill of Sale a la aplicación para que el vendedor y comprador firmen el acuerdo.

Este conjunto de documentos puede sustituir un título perdido en algunos estados, pero consulta a tu Departamento primero para asegurarte.

