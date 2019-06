En Nueva York, tienes hasta esta fecha para sacar tu REAL ID

En Nueva York se ofrecen tres tipos de licencias o ID: Standar, REAL ID y Enhanced

A partir del 1 de octubre del 2020, los aeropuertos y establecimientos federales ya no recibirán las licencias de conducir normales como documento oficial para identificarse: necesitarás cargar un pasaporte u otros documentos, además de tu licencia normal, para comprobar tu identidad.

Sin embargo, si cambias tu licencia o identificación normal a una REAL ID, este documento será lo único que necesites para abordar un avión o identificarse con cualquier entidad federal en los Estados Unidos.

Tienes hasta octubre del 2020 para tramitarla, aunque adquirir una es opcional.

¿Qué es el REAL ID?

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

Este decreto federal es una iniciativa que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares.

Consecuentemente, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada o negra en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para octubre del 2020.

¿Cuál es la diferencia entre Enhanced, REAL ID y Standard?

En Nueva York se ofrecen tres tipos de licencias o ID: Standar, REAL ID y Enhanced.

La Standar License requiere el mínimo de documentación posible y no es necesario ir al DMV para obtener una. Pero éstas son transitorias, en otras palabras, son utilizadas para que las personas puedan identificarse por ahora con autoridades locales.

La tarjeta se distingue por su leyenda en la parte superior que dice “No elegible para uso federal”.

La licencia Enhanced, por otra parte, tiene el mismo propósito que una REAl ID, sin embargo, la Enhanced se distingue por permitir que sus usuarios entren a territorio estadounidense por tierra o por mar desde Canadá, México o otros países caribeños sin la necesidad de mostrar un pasaporte – ideal para aquellos que cruzan mucho la frontera -.

Se tramita de igual manera que una REAL ID, con la diferencia de su precio ($30) y su documentación adicional (hay que mostrar prueba de ciudadanía americana).

