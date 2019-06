Familia de charros se involucra en la política

Los padres le enseñaron la charrería a su hija, ella los involucró y les hizo ver la importancia de participar a favor de Bernie Sanders

Vestidos de charros y montados en briosos caballos, Salustrio Garcia y su hija Jocelyn García participaron hace unas semanas en el Desfile del Memorial Day en Los Ángeles, con la consigna de hacer público su apoyo al aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders.

Pero no iban solos, los acompañaba un grupo de latinos del Valle de San Fernando que acudieron a mostrar el respaldo a Sanders.

De los más de 20 candidatos para la elección presidencial del 2020, Bernie Sanders lidera el apoyo de los latinos con un 58%, según algunas encuestas. Históricamente el 18% del electorado californiano es latino y contar con el apoyo de este grupo será crucial para llevarse la nominación demócrata en el estado.

El ex vicepresidente Joe Biden y el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders van la a la cabeza de la larga lista de contendientes para la nominación demócrata para la presidencia de EEUU en el 2020.

Jocelyn creció en Reseda Ranch en el Valle de San Fernando al lado de sus padres Salustrio y Adela García, y sus hermanos Edwin de 20 años y Maximiliano de 12 años.

Sus progenitores emigraron a los EEUU hace más de tres décadas. Salustrio vino de México y Adela emigró de Guatemala. En Los Ángeles, se conocieron y formaron una familia. Salustrio se dedica al mantenimiento y jardinería, mientras que Adela a la limpieza de casas.

Fue Salustrio quien inculcó la práctica de la charrería a su familia, pero definitivamente fue Jocelyn quien más se aficionó.

“La charrería es un deporte muy sano que nos gusta hacer, es una tradición y une a la familia”, dice Jocelyn.

Su padre quien creció en México entre potreros, trabajando con ganado y montando a caballo, agradece a Dios la oportunidad de haber podido adquirir sus propios equinos al emigrar a Los Ángeles. “A veces participamos en competencias charras”, cuenta Salustrio.

Él y su esposa supieron de Bernie Sanders por su hija Jocelyn. “Ella nos ha involucrado y nos ha platicado de él, desde la campaña presidencial pasada”, dice el padre.

“Bernie se me hace muy humano. No lo conozco en persona, solo lo he mirado en televisión. Pero se ve que tiene muy buen corazón y buenos sentimientos para gobernar este país”, observa.

Hace como un año, sus dos hijos menores pudieron estar en primera fila en una reunión que el senador sostuvo con estudiantes en Washington, D.C. “Ha sido muy generoso con nuestra familia”, dice Salustrio.

Adela quien ya es ciudadana de los EE UU, simpatiza con las propuestas de Sanders. “Apoya a los inmigrantes, a los colegios y no quiere tantas armas en las calles”, comenta.

Jocelyn con apenas 25 años de edad, graduada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de California (UC) en Santa Bárbara, es la responsable de que sus padres se volvieran seguidores de Bernie.

Lo que es más, lleva casi cinco años trabajando con el aspirante presidencial y es presidenta de la Asociación de Estudiantes de los Estados Unidos. “Yo lo conocí cuando el gobierno le estaba quitando mucho dinero a las estudiantes. Miré a Bernie como uno de nuestros campeones en el Congreso, y alguien que de verdad quería ayudarnos a mejorar los colegios y que más latinos y otros estudiantes tuvieran acceso a las universidades”.

Así que cuando anunció que iba a buscar la presidencia en 2016, se unió a su campaña. “Bernie era y es la oportunidad de tener un país que se respete. Por eso, involucré a mis papás y a mi comunidad. La vida como inmigrante no ha sido fácil”, afirma.

“Si queremos algo, tenemos que pelear por eso. Mi comunidad de latinos y otras han sufrido mucho bajo Trump. Ellos se benefician cuando nosotros sufrimos, y no tenemos oportunidades de acceso al colegio y al trabajo. Esto no puede seguir. La plataforma de Bernie Sanders aseguraría que nuestro país no esté en peligro en los próximos 50 años”, menciona.

Y revela que cuando trataba de convencer a sus padres de apoyarlo, éstos le hicieron muchas preguntas. “Tenemos que involucrarnos para asegurar que todos los latinos y los inmigrantes, tengamos acceso y oportunidades, les dije”.

La joven líder afirma que EEUU está hecho por inmigrantes como sus padres. Hacen los trabajos más pesados y enormes sacrificios para mandar a sus hijos a la universidad. Ellos no deberían preocuparse tanto por averiguar cómo van hacer para mandar a sus hijos a la escuela por no tener buenos sueldos. Yo me recuerdo cuando era chiquita, le dije a mi papá que quería ir a un colegio muy caro. Yo no sabía de costos de colegiaturas. Se me quedó muy grabado que mi papá, me dijo, no ‘mija’ yo no puedo pagar ese colegio”.

Salustrio dice que su hija Jocelyn no los ha defraudado. “Confiamos en ella desde chiquita. Hay que darle para adelante y ojalá que Sanders sea el próximo presidente”, afirma.

Dice que le gustaría que pusiera más restricciones contra las armas. “Están matando mucha gente inocente. Cuando mi hija estaba en el colegio en Santa Bárbara, hubo una balacera. Le doy gracias a Dios que no le pasó nada, pero otros estudiantes no corrieron con la misma suerte. Yo me angustié mucho”, sostiene.

Adela dice que le gusta que Bernie ha estado a favor del aumento al mínimo. “Los latinos hacemos muchísimo trabajo por muy poquita paga. Aumentar el mínimo sería un poco más de ayuda”.

Jocelyn reitera que una razón grande que tienen los charros para apoyar al senador Bernie para la presidencia, es que la administración de Trump ha mandado mensajes de que la cultura latina no sirve para nada.

“Dice que somos criminales, cholos y malas personas que hacemos daño. Pero no nos vamos a esconder. Muy orgullosamente vamos a salir en nuestros caballos con la banda sonando y hablando español. Vamos a involucrarnos en las elecciones, ¡vamos apoyar a Bernie!”, exclama.