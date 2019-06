Luis Miguel detiene concierto ante inusual declaración de amor de una fan

Luis Miguel reconoció a su fanática por la pancarta que le dedicó

Luis Miguel no pudo contenerse y detuvo un concierto que ofrecía en Kansas City cuando leyó una peculiar declaración de amor que le hizo una de sus fans.

Cuando ‘El Sol’ interpretaba el tema Te necesito se dio cuenta de una pancarta que exhibía una de las asistentes, y fue tal su agrado al leer lo que decía que dejó de cantar y pidió al camarógrafo que la enfocara.

“I love you more than tacos” (Te amo más que a los tacos) es lo que escribió la admiradora de ‘Luismi’ y se llevó una gran ovación cuando su pancarta apareció en las pantallas principales del escenario, mientras el cantante de 49 años la señalaba.

Luis Miguel esperó que pasaran los aplausos para su fanática y entonces dijo: “Eso es verdadero amor”, despertando otra sonora ovación. Son estos detalles, lo que mantienen a ‘El Sol’ en el gusto de su público más fiel.

