Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, derrite las redes diciendo su edad

View this post on Instagram

Me atrevería a decir que lograr ser un papá consciente es el trabajo más difícil de lograr en esta vida. Tú lo logras TODOS los días @mauochmann. Tener un hijo puede ser tan demandante que a veces nos perdemos en la supervivencia y dejamos a un lado la calidad de los momentos del día a día. Yo he sido testigo de cómo siempre le das a tus hijas lo más importante y menos fácil de lograr: calidad de tiempo, presencia absoluta, paciencia, estructura, y amor incondicional. Y sobretodo sabes que no hay mejor manera de educar que siendo el ejemplo en vida de cómo te gustaría que tus hijos sean en un futuro. Cuando no encuentro la solución a cómo reaccionar o ser una madre más paciente y consciente, volteo a verte y siempre veo la respuesta en tus acciones. Se que soy muy afortunada de saber que cuento contigo en cualquier momento pase lo que pase. Gracias por ser mamá y papá a la vez. Gracias por ser mi maestro en esto de ser familia y equipo. He aprendido cosas maravillosas contigo y sin duda he logrado sacado lo mejor de mi como mamá gracias a tu ejemplo como padre. Te amo inmensamente. #FelizDiaDelPadre 📸by @wenfon