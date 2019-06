Adamari López: El vestido sin ‘mangas anchas’ que borra los feos mensajes contra estrella de Telemundo

La presentadora de Telemundo brilla por si sola

Adamari López es la alegría de “Un nuevo día” cada mañana ya que su positiva personalidad contagia a todos. La chaparrita consentida siempre trae las mejores vibras al programa matutino de Telemundo brillando a su paso.

Aunque la presentadora ha tenido malas críticas últimamente por su elección de vestuario, esta semana ha iniciado con el pie derecho y hoy martes continuó la tendencia con un vestido verde. Los fans no tardaron en reaccionar ante su buen gusto.

“Lo importante no es el look si no las energías que irradias. Adamari, tu irradias solo energías positivas, te admiro, mil bendiciones para ti”, escribió un fan. “Hoy si se ve bien. No me gusta cuando le ponen las mangas anchas. La admiro mucho”, agregó otro seguidor.

Un día anterior, Adamari también sorprendió a sus fans con un vestido de encaje que destapó todas las buenas críticas.