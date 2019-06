En la última década el porcentaje de latinos que conforman la población 'homeless' de Los Ángeles ha ido en aumento mientras que la proporción de de afroamericanos se ha reducido

El pantalón que Martín lleva puesto, un Levi’s descolorido y deshilachado, es el mismo que viste desde hace más de un año, cuando empezó a vagar por las calles de Los Ángeles luego perder su trabajo y ser desalojado del apartamento donde vivía al no poder de pagar la renta.

A sus 39 años de edad, Martín se convirtió en ‘homeless’ y dice haber perdido las ilusiones que hace más de una década lo trajeron a Estados Unidos.

Cuando emigró de México, contó Martín durante una breve charla callejera, lo hizo con el ánimo de ganar muchos dólares para comprar casa y carro, para viajar y darse sus lujos, para comer y vestir bien.

Pero ese sueño se esfumó junto con el empleo que tenía y ahora vive en la calle, lleva harapos y se alimenta de la caridad.

Prefiere no hablar de su familia, tampoco de los motivos de su despido laboral, sólo dice que la depresión y el alcoholismo han sido la única compañía desde hace un año, cuando cayó en desgracia y se convirtió en ‘homeless’.

Todavía no terminaba la entrevista, pero por algo de miedo o desconfianza por parte de Martín, pidió no tomarle ninguna foto y ya cuando vimos prefirió alejarse y no seguir con las preguntas. No quería problemas, había comentando con anterioridad.

Martín es uno de los miles de residentes del condado de Los Ángeles que al año ingresan por primera vez a las filas de la indigencia y uno de los miles que desde hace una década han ido aumentando el porcentaje de latinos en la población ‘homeless’.

La mayoría compartida

Hace una década la mayoría de los ‘homeless’ eran identificados como afroamericanos, pero el último conteo de personas sin hogar en Los Ángeles reafirma el rostro hispano de la indigencia.

El censo anual que realiza Los Angeles Homeless Service Authority (LAHSA) precisó que en el 2018 había 52,765 indigentes en todo el condado, de los cuales 36% eran afroamericanos y 35% latinos.

Los reportes anuales de LAHSA del 2007 al 2018 reflejan que con paso del tiempo el porcentaje de ‘homeless’ afroamericanos se ha ido reduciendo mientras que la proporción de hispanos ha aumentado.

En 2007 la mitad de la población indigente era afroamericana y una cuarta parte era de origen hispano. Una década después, la cantidad de indigentes de ambos grupos étnicos es prácticamente la misma.

Puerta a la indigencia

El conteo de ‘homeless’ de LAHSA especifica que el año pasado 9,205 personas experimentaron por primera vez la indigencia, la mitad de ellos debido a la pérdida de empleo.

La cifra de ‘homeless’ primerizos fue mayor que la registrada en el año previo a pesar de que en el 2018 disminuyó la población ‘homeless’. En el 2017 había 55,048 desamparados en el condado, de los cuales 8,044 se habían quedado sin techo por primera vez en su vida.

Lo que sí ha sido una constante en cada uno de los reportes de LAHSA es el aumento porcentual de los latinos dentro de la población indigente y que la principal causa que lleva a las personas a vivir en la calle es la falta de vivienda barata en todo el condado de Los Ángeles.

Desde el año 2000, refiere el último informe, el alquiler de vivienda en el condado ha aumentado 32% mientras que el ingreso promedio del inquilino ha subido sólo el 3%.

Otros factores de las razones que abren la puerta a la indigencia, según las encuestas realizadas por la misma entidad, son el desempleo, las adicciones, problemas familiares y la violencia doméstica.

La demografía de los ‘homeless’

En la última década la composición racial de la población indigente en el condado de Los Ángeles ha sufrido una transformación. El porcentaje de afroamericanos se ha ido reduciendo mientras que la proporción de latinos ha ido en aumento.

Año 2007 2018

Población de indigentes 68,608 52,765

Afroamericanos 51% 36%

Hispanos 24% 35%

Blancos 19% 25%

Nativos americanos 2% 1%

Asiáticos 1% 1%

Otros 3% 2%

Fuente: LAHSA.

Estos datos no tienen en consideración todavía los últimos porcentajes dados a conocer recientemente por parte de LAHSA. Aunque todo parece indicar que los latinos seremos ya los números de población viviendo en la calle en el condado de Los Ángeles.