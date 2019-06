María Alejandra Requena, de CNN en Español, confirma que le extirparon un tumor cancerígeno

View this post on Instagram

Hay que ocuparse, no preocuparse, así dice mi tía 😉 Quiero compartir esto con ustedes para, quizás, crear conciencia sobre el cancer de piel. Hace unas semanas fui a la dermatóloga por dos lunares pequeños que salieron varios meses atrás, la Dra. los quitó y uno de ellos volvió a salir, regresé al consultorio y se decidió hacer una biopsia dado mi historial (desde los 23 años me han quitado 3 lesiones pre cancerígenas en varias partes del cuerpo) no parecía nada pero esta vez resultó ser carcinoma. Hoy la cirujana, especialista en cancer de piel, lo removió por completo y me dijo que lo importante fue que lo agarramos a tiempo, que por eso no era más profundo o la herida más grande. La cicatriz es lo de menos, ya son tantas que no importa pero si hay que cuidarse. Le pregunté a la Dra. ¿Por qué salió esto si siempre uso protector y cuando voy a playa, no faltan los lentes de sol y la gorra o el sombrero? La respuesta… Porque quizás no eras tan cuidadosa cuando eras más joven, estas son lesiones que pueden salir 15 o 20 años después. Así que no importa la edad hay que #cuidarse #prevenir #skincancerfree #graciasadios🙏