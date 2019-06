Simeone afirma que la selección argentina le debe un mejor equipo a Messi

El Cholo asegura que La 'Pulga' quiere "hacer goles, hacer goles, hacer goles y quiere ganar"

MADRID, España – El “Cholo” sabe lo que le falta a Lionel Messi en Argentina.

El exjugador de la albiceleste y hoy entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró que el delantero del Barcelona cuenta con un gran talento, pero no sirve de nada si no tiene equipo.

“Necesita un equipo por más talento y jerarquía que tiene. Pero es un tema de todos. Necesita de cada uno de los que componen el equipo”, dijo el “Cholo”.

“El lo único que quiere es ganar, no le importa nada más, ni las comparaciones (con Diego Maradona). Si a él lo potenciás, él va a jugar. El sistema del Barsa no es el más apropiado para él y juega igual y hace 200 millones de goles. Si no fuera por una noche fatídica con Liverpool ganaba la Champions, la Copa de España. El quiere hacer goles, hacer goles, hacer goles y quiere ganar”.

Simeone indica que parece que los jugadores que deberían aprender de los experimentados lo hacen lento y hasta sintiendo responsabilidad de estar al lado de Messi.

“No sabemos lo que pasa internamente entre ellos. Los que tienen que ser una esponja y absorber los de los grandes lo hacen más despacio. En vez de explotar la situación quizás para muchos es una responsabilidad hasta sentarse a jugar al truco con Messi. Talento tienen, ojalá logren tener esa seguridad y esa libertad para jugar”, declaró.

Argentina perdió en su debut ante Colombia en la Copa América, lo que ha traído grandes críticas a la albiceleste.