Fuertes críticas contra Chiquibaby por ‘traje feito’ en ‘Un nuevo día’ de Telemundo

Las opiniones del público se han dividido

Chiquibaby había tenido mejor suerte que sus compañeras Rashel Díaz y Adamari López, escapando las duras críticas del público de “Un nuevo día“. La conductora de Telemundo no había cometido graves errores por su vestuario en el matutino, pero esta semana dividió la opinión de los televidentes.

En la cuenta oficial en Instagram del programa mañanero, se le vio a Chiquibaby con un vestido azul con estampado de flores y pegadito a su cuerpo que dio mucho de que hablar. El atuendo en su mayoría fue bien recibido, pero algunos notaron que los zapatos le quedaban un poco grandes, arruinando su look.

“Me encanta la forma en como lleva sus atuendos cada día, súper elegante, regía y muy bien asesorada”, una fan comentó. “Me encanta siempre sus outfit. Chula como decimos acá en El Salvador”, otro seguidor agregó. “Muy bella, a ella todo le queda bien”, fue otro de los mensajes positivos.

A pesar de recibir flores por su atuendo, también hubo a quienes no les gusto el vestido de la conductora, dividiendo las opiniones.

“¿Cómo pudo salir al aire con esos zapatos? No siempre la moda nos queda ni los zapatos costosos son para todos los pies. Asesórate mejor tu que sales en la tv”, un detractor escribió. “Fea, se cree mucho”, otro troll comentó. “Que feo se le miran los dedos, ¿será qué le queda pequeña la zapatilla?”, se preguntó otro crítico. “El vestido no está bonito”, fue otra de las opiniones en contra. “El traje es feito para ti, no te lo pongas más chulita”, también se pudo leer entre los mensajes negativos.