Jets privados y viajes, los supuestos lujos de líder de la iglesia La Luz del Mundo

Al pastor Naasón Joaquín García lo acusan de más 26 delitos que incluyen abuso sexual de menores, pornografía infantil y trata de personas

El pastor Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, y dos mujeres sospechosas de ser cómplices, se han declarado no culpables de los más 26 delitos que se les imputan por violaciones contra menores, trata de personas y pornografía infantil, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

La fiscalía intentó justificar la fianza de $50 millones de dólares que se le impuso a García, la más elevada en la historia de California, alegando que el acusado posee una gran fortuna y contactos que podrían ayudarlo en cualquier lugar del mundo.

Y presentaron evidencia sobre sus viajes alrededor del mundo en jets privados con documentación falsa. “Viaja muy seguido en jet privado… hay un enorme riesgo de que huya”, dijo la vicefiscal general de California, Amanda Plisner.

La fiscal también destacó que en el hogar de García la Policía había decomisado $200,000 dólares en efectivo y en oro.

“El acusado, recientemente, gastó $100,000 dólares comprando en una tienda de Beverly Hills en un solo día”, dijo Plisner.

Representa un peligro “para cientos de niñas” si queda libre, añadió en la corte de Los Ángeles, pidiendo que no se le permitiera el derecho a fianza.

Joaquín García, de 50 años, y sus coacusados ​​fueron arrestados a principios de este mes por sospechas de violación infantil, violación estatutaria, abuso sexual, trata de personas, pornografía infantil y extorsión. Los cargos en la denuncia por delito grave de 26 cargos detallan las acusaciones de tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles.

Joaquín García y sus dos coacusados, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, se declararon inocentes. Otro acusado permanece en libertad.

La jueza Teresa Sullivan redujo la fianza de Oaxaca a $150,000 dólares, citando que sólo ha sido acusada en dos de los 26 cargos. Su abogado, J. Patrick Carey, dijo que espera que lo pague el viernes. Estará confinada a arresto domiciliario con un monitor GPS.

La juez continuó con la fianza de $50 millones de dólares de Joaquín García, que se considera la más alta jamás ambientada en el Condado de Los Ángeles.

Sullivan dijo que la solicitud de no fianza “bien fundada”, pero dijo que aún no hay pruebas suficientes para respaldarla.

La fianza de Ocampo se mantuvo en $25 millones de dólares.

La revisión preliminar de la evidencia por parte de los investigadores, que incluye aproximadamente 60 dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, muestra que el supuesto abuso sexual va más allá de los cargos iniciales y puede que haya más en el futuro, dijo Plisner. También dijo que puede haber más víctimas en el caso.

“Abusó de esa posición de poder para aprovechar y explotar a las mujeres jóvenes”, dijo Plisner, al afirmar que tiene “gran interés en las menores”.

Sullivan dijo que consideraba la seguridad pública, el tipo de cargos en el caso, el acceso a los fondos y los frecuentes viajes de Joaquín García, así como las cartas de sus partidarios, en su decisión.

El caso está programado para ser retomado en Corte el 15 de julio para una audiencia probatoria dirigida a determinar si la fianza debe cambiar.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo que cree que podría haber más víctimas en el caso y les instó a que se presenten. En repetidas ocasiones, calificó a Joaquín García de “enfermo” y “demente”, que según los abogados de la defensa puede haber corrompido a un posible jurado.

Ken Rosenfeld, uno de los abogados de Joaquín García, dijo que la alta fianza era excesiva e inconstitucional.

Rosenfeld sostuvo que el gobierno necesita equilibrar a las cuatro víctimas con los 5 millones de miembros de la iglesia, y que las víctimas tienen “prejuicios y motivaciones” contra su cliente porque todos fueron despedidos de un “equipo de trabajo” por Joaquín García.

Agregó que las ubicaciones de la iglesia en México y Texas han recibido amenazas de muerte y bombas.

