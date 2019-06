¿Director de DHS saboteó a Trump con el inicio de las redadas de ICE?

Asi lo aseguran tres fuentes cercanas a la Casa Blanca

El Secretario del Departmento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, habría saboteado las redadas que anunció Donald Trump antes de que estuvieran programadas, según tres funcionarios actuales y dos ex altos funcionarios del gobierno.

McAleenan habría filtrado la información a la prensa sobre la operación nacional de ICE que empezaría el domingo, con el fin obstaculizar el plan de la Casa Blanca del cual no era entusiasta, dijeron las fuestes conocedoras del proceso al medio conservador The Washington Examinar.

El presidente Trump anunció el sábado que la operación planeada para comenzar el domingo, dirigida a las familias migrantes que permanecen ilegalmente en el país a pesar de que se les negó el asilo, fue suspendida para dar a los legisladores dos semanas para negociar con los demócratas.

Las redadas planeadas en ciudades como Los Ángeles, Miami y Houston fueron reportadas por primera vez por el Washington Post el viernes.

Las fuentes dijeron que solo un pequeño número de personas en la Casa Blanca, ICE y DHS estaban al tanto de los detalles del plan, incluidas las ciudades, la fecha y la hora, y quiénes serían los objetivos.

Dos funcionarios dijeron que el secretario interino, que fue promovido internamente en abril, había luchado durante meses en conversaciones a puerta cerrada con funcionarios de la Casa Blanca, el ex director interino de ICE Ronald Vitiello y el nuevo director interino de ICE Mark Morgan contra el plan.

“Sé que no ha aprobado esta operación durante meses”, dijo una persona familiarizada con esas conversaciones privadas durante una llamada telefónica el sábado por la noche. “El presidente no perdería eso. ICE no perdería eso. Solo hay unas pocas personas involucradas en estas discusiones … La única que pudo haber compartido los detalles de esas operaciones fue Kevin”.

“Esa es nuestra creencia”, dijo un segundo funcionario cuando se le preguntó si McAleenan estaba detrás de la filtración. “La secretaría no me apoyó desde el primer día”.

“La filtración de ubicaciones y detalles para evitar que la operación sucediera no solo dañó la integridad operacional, sino que puso en peligro la seguridad y el bienestar de sus propios oficiales”, concluyó el tercer funcionario.