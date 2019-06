Niurka aclara la polémica con Edith González y asegura que “nunca la ofendería”

View this post on Instagram

Por qué tengo la sabiduría para recibir de quienes trasmiten amor cómo de quiénes trasmiten veneno, porque cuento con la percepción de quienes me admiran gozosos como de quienes me observan rabiosos….. Sólo mirarme bien,,,,, FUY,SOYy SERE’,La mejor AVENTURERA….JAJAJAJAJA JAJAJAJAJA……….🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣……..le dije que soy la más completa especial e histrionica AVENTURERA????? 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆