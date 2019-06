Novia modelo y viajes por Europa: ¿cómo paga Peña Nieto su vida de lujo?

No goza de sueldo, ni de pensión pero se pasea por el mundo con soltura

Por Dulce Olvera

El ex Presidente Enrique Peña Nieto ha tenido presencia este año en la esfera pública por su divorcio de Angélica Rivera, su noviazgo con Tania Ruiz Eichelmann, viajes y fiestas a las que ha asistido, mientras es investigado por Estados Unidos por un supuesto soborno para autorizar la compra de la planta Fertinal y las posibles investigaciones del Gobierno de Chihuahua por presuntos desvíos de recursos públicos.

Durante su Gobierno federal, Peña Nieto fue cuestionado porque a sus giras a China, Rusia, Francia y demás naciones era acompañado en el avión presidencial por familiares –como sus hermanos, sus entonces cuñadas y sus hijos–, práctica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador considera “turismo político”.

Contrario a sus antecesores panistas, el también ex Gobernador del Estado de México no ha realizado opiniones sobre el actual Gobierno federal ni respecto al proceso de elecciones internas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que lo llevó a la Presidencia de México y que esta semana fue cuestionado por José Narro Robles, ex Secretario de Salud del sexenio peñista, por insistir en el “dedazo” en la próxima elección del dirigente nacional.

Sin embargo, esta semana, Peña Nieto reapareció en Twitter, donde en su cuenta oficial negó su vinculación en el fraude cometido con la planta fertilizante comprada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

“[Quiero] tener tiempo para pensar y reinventarme”, dijo Peña Nieto el 1 de diciembre de 2018 a la prensa, cuando dejó la banda presidencial y luego desapareció de los reflectores políticos, sólo para dos semanas después reaparecer haciendo vida social.

Una de las promesas de campaña de López Obrador fue retirar las pensiones a los ex presidentes por 2 millones 400 mil pesos anuales, lo cual se concretó en noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Y, antes de irse, el ex Presidente Peña Nieto declaró ingresos netos por 3 millones 527 mil 977 pesos anuales, de acuerdo con la declaración patrimonial de conclusión publicada el 4 de diciembre de 2018 en el Catálogo de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además dijo contar con una inversión bancaria por 500 mil 939 pesos, fondo de inversión por 15 millones 740 mil 371 pesos, seguro de separación individualizado por 3 millones 6 mil 889 pesos y otros 3 millones en posesión de monedas y metales, más 29 mil 768 pesos en otros. Declaró también obras de arte y joyas, así como cuatro terrenos, dos casas y un departamento donados. En 2005 compró una casa de contado por 5 millones 611 mil pesos.

Entonces, ¿de dónde salen los recursos para que el Presidente se de lijos de bon vivant?

Luego de abandonar Los Pinos, el ex Primer Mandatario fue visto el viernes 14 de diciembre del año pasado cuando acudió a comer un corte argentino Short Rib –que se prepara previamente en un horno por 24 horas– en el restaurante gourmet “María Argentina”, ubicado en Toluca, Estado de México. Los precios de esos de selección suprema llegan a los 1,500 pesos por pieza.

El 11 de enero fue visto de nuevo en Toluca, acompañado de su aún esposa Angélica Rivera Hurtado, en el funeral de Alfredo del Mazo González, padre del actual Gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. “Me dispensaba una amistad entrañable”, comentó sobre el también ex Gobernador mexiquense (1981-1986). Para entonces, los rumores de su separación comenzaban.

SU PASO EN ESPAÑA, SEDE DE OHL

En diciembre de 2018 y enero de 2019, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estuvo entre su casa de descanso en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y en Madrid y Andalucía, en España, reveló el diario español ABC.

Un vuelo de ida y vuelta en avión comercial del aeropuerto de Toluca o Ciudad de México a Madrid oscila entre los 18 y los 30 mil pesos.

En la primera semana de febrero fue fotografiado por la revista Quién junto a la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann, de 31 años, y dos personas más en la plaza de la Independencia en Madrid. Luego se difundió otra fotografía de ambos, ese mismo día, dentro de un exclusivo local de la capital española.

La revista Hola había publicado días antes que Peña Nieto y Angélica Rivera se habían separado en diciembre, lo cual confirmó la actriz en un comunicado en sus redes sociales. El divorcio concluyó en mayo.

Luego, el columnista Salvador García Soto dijo en entrevista al ABC que el ex Presidente también estuvo en una finca de la comunidad de Andalucía, al sur de España, propiedad de los dueños de la constructora OHL, cuya filial en México es señalada de presuntos sobornos a funcionarios públicos e irregularidades en obras construidas en la República Mexicana, particularmente en el Estado de México, la tierra de Peña Nieto.

De acuerdo con audios filtrados desde mayo de 2015, los ejecutivos de la constructora acostumbraban pagar favores a funcionarios del Gobierno mexiquense y peñista con estancias en su ex Hotel Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya.

“Las buenas relaciones entre Juan Miguel Villar Mir [dueño de OHL] y el ex mandatario mexicano no son un secreto. OHL México es una compañía muy cercana al PRI”, enfatizó el texto de ABC.

“La familia Villar Mir acostumbra a pasar sus veranos en la lujosa Sotogrande [en la costa de Cádiz, a dos horas y media de Andalucía], donde poseen una fabulosa mansión, aunque no se ha especificado en qué propiedad andaluza se habría alojado Peña Nieto”, detalló.

SinEmbargo publicó hace unos meses que luego de que el ex Gobernador Arturo Montiel le dio la adjudicación del Circuito Exterior Mexiquense en 2003 a OHL México, su dueño Juan Miguel Villar Mir comenzó la construcción de la villa de lujo Sotogrande.

Peña Nieto también le otorgó a OHL México (Aleatica desde 2018) contratos durante su gobierno en el Estado de México (2005-2011) y en el Gobierno federal (2012-2018) como el Viaducto Bicentenario en 2008 y el Libramiento Elevado de Puebla en 2014.

En el marco de las fotografías de Peña Nieto en España, el periodista Ricardo Raphael publicó que Peña Nieto habría adquirido un fraccionamiento exclusivo en Madrid conocido como La Finca en Pozuelo de Alarcón, de acuerdo con uno de los agentes de ventas.

No obstante, el priista aseguró que esa información era falsa. “Es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”, tuiteó.

En charla con Raphael, le aclaró que ni siquiera ha visitado la zona de Pozuelo de Alarcón y que durante sus vacaciones en España “fue hospedado por un amigo”.

PEÑA NIETO EN LAS PLAYAS

Al regreso de España, el ex Presidente y su nueva pareja viajaron a Acapulco, Guerrero, donde se celebró el 16 de marzo la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija del prestigiado abogado Juan Collado Mocelo, y Gonzalo Zavala Junco.

El banquete tras el enlace religioso se llevó a cabo en la Hacienda Jajalpa, Estado de México, el 18 de mayo, a donde Peña Nieto también asistió con su pareja Tania, y sus hijos Paulina, Nicole y Alejandro Peña Pretelini, dos semanas después de su divorcio con Angélica Rivera.

La prensa del corazón resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

El 22 de abril, en Semana Santa, Nicole Peña Pretelini, la hija menor de Peña Nieto, publicó en su Instagram tres fotografías con su papá en el mar, quien lucía sonriente y con gafas de sol. El mismo día, su novia Tania Ruiz también compartió en su red social tres fotos en la playa, posando a solas.

Aunque ambas no publicaron la localización, se presume que son playas del Caribe. En su gobierno acostumbraba ir de vacaciones con su familia a Punta Mita en Nayarit.

Apenas pasado fin de semana, Peña Nieto y Tania asistieron a una Primera Comunión en el Pedregal, zona residencial al sur de la Ciudad de México.

No se ustedes, pero yo no veo muy preocupado a Peña pic.twitter.com/H0scEPWiKk — Mauricio Alba Macías (@alba_mauricio) June 20, 2019

En un video se le ve bailando al ritmo de “17 años” de Los Ángeles Azules con Jacqueline Tostado, ex novia de Alfredo Castillo Cervantes, quien dirigió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), una entidad actualmente investigada por supuestos desvíos de recursos por la Secretaría de la Función Pública (SFP). En 2016, a Castillo Cervantes –quien fue Procurador en el Gobierno de Peña en el Edomex y también titular de la Profeco y Comisionado de Seguridad en Michoacán con Peña como Presidente– se le cuestionó por llevarla a pasear a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, supuestamente con recursos públicos.