Estudiante demanda al distrito de de Yucaipa-Calimesa después de ser golpeada dentro de la escuela

La golpiza recibida en la escuela por la adolescente Savanna Blakkan puso en riesgo su vida

Con voz firme e intentando contener sus lagrimas, Savanna Blakkan, de 15 años, relató el martes cómo fue atacada brutalmente por una compañera de su escuela en el condado de San Bernardino y todo quedó captado en video.

Blakkan, de madre anglosajona y padre mexicano, recordó aquel 20 de mayo cuando una estudiante de la secundaria Yucaipa comenzó a golpearla durante el receso frente a docenas de estudiantes. Algunos gritaban como si fuera una pelea callejera, mientras otros grababan el ataque.

“La agresora me pegó primero tres veces hasta que caí al suelo. Después me pegó como otras 10 veces. Yo no le pegué ni siquiera una vez”, dijo la adolescente el martes acompañada de su familia y su abogado en la ciudad de Pasadena. “Desde entonces no voy a la escuela, ahora estoy en vacaciones de verano pero no se a que escuela asistiré en el otoño”, relató visiblemente afectada.

Lo más grave del caso es que el incidente ocurrió frente a la oficina de administración y Savanna aseguró que la asistente del director pasó mientras ella estaba tirada en el suelo y no hizo nada.

El terrible resultado de esta golpiza le causó conmoción cerebral severa y posteriormente problemas emocionales, depresión, baja autoestima y hasta pensamientos suicidas.

“El brazo se me duerme…no he dormido bien y cuando duermo tengo pesadillas… No estoy comiendo bien y es difícil porque no siento que tenga hambre y mi mamá me tiene que forzar para que coma”, dijo Savanna.

Esto ha llevado a que su familia haya interpuesto una demanda contra el Distrito Escolar Unificado Yucaipa-Calimesa (YCJUSD) debido a, lo que ellos consideran, la falta de seriedad en los casos de bullying.

El abogado representante de la familia Brian Claypool dijo que lo peor del caso es que la agresora continúa yendo a la escuela y solo recibió un suspensión de dos días .

“¿Qué tal un juicio? Estamos esperando que el fiscal del condado de san Bernardino y los agentes del sheriff investiguen y esperamos que haya un juicio porque si no lo hay este modelo va a continuar en las escuelas del sur de California”, dijo Claypool.

Este caso no es ajeno al distrito de YCJUSD ya que el abogado Claypool esta representando cinco casos más de estudiantes que han sido victimas de bullying del 2017 a la fecha.

Inclusive, uno de los casos que más causó conmoción fue el de Rosalie Ávila, de 13 años, quien cometió suicidio después de haber sido intimidada en su escuela intermedia y por las redes sociales.

“Este distrito escolar no esta tomando las acusaciones de bullying serias y no esta castigando a quienes cometen estos actos. Ellos aprueban a que otros niños sean agresores porque no hay consecuencias”, dijo el abogado Claypool. “No queremos ver otro estudiante cometiendo suicidio porque el distrito de Yucaipa-Calimesa no toma el bullying de forma seria y si toma archivar una demanda para crear conciencia en la comunidad y crear el cambio adecuado lo vamos a hacer”.

El abogado dijo que los estudiantes que sufren bullying sufren tanto que parece que están caminando en “una bomba de tiempo” donde pueden ser atacados en cualquier momento.

“Yucaipa-Calimesa no quiere castigar a los bullies porque tienen miedo de perder dinero. Ellos están poniendo el dinero por encima de la seguridad de los niños”, aseveró Claypool.

Intentando detener el abuso

Savanna dijo que en algunas ocasiones ella ya había intentado hablar con el personal escolar, ya que la agresora llevaba algún tiempo amenazándola.

“Tenía miedo de ser golpeada y no me sentía segura porque el personal de la escuela me dijo que lo mejor era mudarme de escuela. No querían lidiar con el problema”, explicó la adolescente.

Su madre, Crystal Blakkan, aseveró que ella también había ido a la escuela Yucaipa, al menos en dos ocasiones para hablar con los encargados de administración y decirles que su hija estaba siendo acosada y no tomaron en cuenta su acusación.

“Cuando tu dejas a tus niños en la escuela tu esperas que estén a salvo o que por lo menos sean supervisados. Pero es difícil porque ella ahora no quiere estar en casa sola y yo no puedo trabajar tanto como antes”, dijo Crystal. “Claro que me afecta…No hubo nada que yo pudiera hacer para intentar detener este ataque”.

El padre de Savanna, Anthony Pérez, se dirigió a abrazarla mientras la adolescente soltó a llorar y él se limitó a decir solamente que espera que esta sea la última vez que un estudiante sufre acoso y abuso físico.

Claypool dijo que en adición a la demanda civil-que busca compensación monetaria- en contra del distrito también esperan que se comiencen a crear más políticas de prevención.

“¿Donde están las políticas de prevención suicida? No solo en la escuela pero en las escuelas del sur de California”, cuestionó el abogado. “Donde niños como Savanna están desesperados y piensan en el suicidio, te diré que muchas escuelas del sur de California no están equipadas para ayudar a estos niños y necesitan equiparse apropiadamente y rápido”.

En respuesta a las acusaciones el distrito de Yucaipa-Calimesa se limitó a decir que toman los incidentes de bullying muy serios.

“Hemos respondido de acuerdo a nuestras políticas para la disciplina estudiantil y estamos cooperando con las autoridades”, explicó el distrito.