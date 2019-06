Mujer tuvo sexo con 18 hombres en una noche y a su esposo le parece bien

La mujer afirma que no se arrepiente de la experiencia

Después de cumplir los 30 años, una mujer, que estaba felizmente casada, decidió que era hora de hacer un cambio y darle sabor a su vida sexual.

La cuestión es que no planeaba probar cosas nuevas con su esposo, sino que quería descubrir cómo sería acostarse con otras personas. Sin él.

Después de consultarlo con su marido y padre de sus hijos, el hombre se mostró dispuesto a complacer ese deseo y no poso objeción alguna.

Louise, originaria de Sydney, Australia, ha querido compartir su experiencia con el mundo, hablando del sexo en grupo y, en especial, una noche en la que tuvo sexo con 18 hombres diferentes.

La mujer, que es madre de dos niños, y creció en una estricta familia religiosa, reveló todas sus aventuras y secretos en un podcast llamado Sex Files, según informa The Mirror.

“Crecí en una familia católica estricta donde el sexo fuera del matrimonio ni siquiera era una opción. Solo era para procrear. Hice lo correcto y mi esposo fue la primera persona con la que tuve relaciones sexuales, pero eso no significaba que no tuviera fantasías sobre tener relaciones sexuales con extraños”, explicó al mencionado medio..

Louise admitió que a pesar de la sorpresa inicial de su esposo, él apoyaba completamente sus deseos.

“Siempre sintió que me lo había perdido, pasando de vivir en casa a vivir con él y nada más. Me apoyó mucho y me encantó que me ayudara a cumplir una fantasía.”, explico ella.

Pero a pesar de la naturaleza abierta de su relación, la pareja tiene dos reglas: Louise siempre debe practicar el sexo seguro y no pueden tener ningún secreto entre ellos, tiene que decirle con quién ha estado.