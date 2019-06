¡Inédito! Messi cantó el himno de Argentina y se volvió viral

Leo dejó atrás una polémica ¡Mira aquí el video!

Sorpresa en Río de Janeiro: Lionel Messi cantó el himno. Atrás quedaron años y años de una vieja polémica que iniciaron sus detractores. En el Maracaná, en la previa del duelo de cuartos de final de la Copa América entre la Selección Argentina y Venezuela, el 10 argentino entonó las estrofas finales que suenan en la previa de cada juego y sorprendió a todos.

“Coronados de gloria vivamos“, exclamó Messi cuando la cámara de televisión lo captó, en el cierre del himno, y a partir de ahí las redes sociales se revolucionaron con un hecho inédito en la carrera del rosarino. Además, después de los saludos protocolares, abrazó y saludó a cada uno de sus compañeros antes de comenzar el partido.

#CA2019Telemundo ¿Habían visto alguna vez entonar el himno de Argentina a #Messi ? El Maracaná hoy fue testigo de esta "primera vez" pic.twitter.com/p2jDYDPQ07 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2019

Justamente, el jueves, un niño de Posadas que entró de la mano del astro argentino en el encuentro ante Qatar había revelado qué hacía en ese momento en el que ni siquiera atinaba a mover sus labios. “Él tararea el himno con la boca cerrada y hace ‘mmm mmm mmm‘, pero no lo canta con la letra”, explicó el pequeño Tomás Chávez.

Tiempo atrás, en diciembre de 2015, Messi había explicado el por qué de su actitud: “No canto el Himno a propósito. Una vez que empezaron con eso lo hago a propósito. ¡Si no me cambia nada cantar el Himno o no! Es una boludez, para mí. Pero me llega el Himno. A todos. Cada uno lo vive a su manera. Yo prefiero que cuando juega la selección, suene el Himno”. Hoy, en Brasil, dejó atrás aquellos momentos.

#CA2019Telemundo "Hemos crecido en esta copa, hemos ido de menos a más" 🇦🇷 #Messi se muestra muy paciente y tranquilo tras el pase a semifinales de @Argentina 🇧🇷 ¿Qué significa para él jugar el Clásico Sudamericano ante @CBF_Futebol? Él mismo responde pic.twitter.com/ps7DO5foYr — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2019