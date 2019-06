Papaya de México vinculada a 62 casos de salmonela

¿Estás pensando en hacer una ensalada de frutas para tu próxima comida al aire libre? Quizá deberías omitir la papaya. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy que la papaya de México es la fuente de un brote de salmonela Uganda en 6 estados.

Más de 60 personas se han enfermado y 23 de ellas fueron hospitalizadas.

Los estados involucrados se encuentran en el noreste: Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania y Rhode Island. Una de las personas enfermas era de Florida, pero había viajado a Connecticut la semana antes de enfermarse. La agencia está investigando el caso de una persona enferma de Texas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda a los supermercados, restaurantes y otros proveedores de servicios de alimentos en todos los estados que no vendan o sirvan papayas importadas de México.

La salmonela Uganda es una cepa muy rara en los Estados Unidos”, dice James E. Rogers, Ph.D., director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports, “pero esta es una alta tasa de hospitalización”.

La papaya se vendió entera, pero es posible que las tiendas de comestibles individuales la hayan cortado y la estén vendiendo en contenedores o barras de ensaladas.

Entera o en rodajas, puede ser difícil saber dónde se cultivó la fruta en la tienda de comestibles”, dice Rogers. “A menos que estés absolutamente seguro de que la fruta no vino de México, no te la comas, especialmente si vives en los estados donde las personas se han enfermado”. Los CDC dijeron que esta es una investigación que avanza rápidamente, por lo que puede haber más casos y se pueden anunciar más ubicaciones a medida que se descubra más información.

Siempre es una buena idea tomar precauciones de seguridad alimentaria cuando estés preparando todo tipo de fruta. Lava toda la fruta antes de comerla y usa un cepillo para vegetales para tallar las frutas duras, incluso si no planeas comerte la piel. “Cada vez que picas o cortas un alimento, aumenta el riesgo de contaminación”, dice Rogers. “Si estás cortando un aguacate, papaya o melón, la tierra o bacterias u otros gérmenes en la cáscara, pueden transferirse a los cuchillos, a las superficies de preparación o al interior de la fruta”.

Puedes mantenerte al día sobre los brotes y retiros de seguridad alimentaria en foodsafety.gov.

Síntomas de Salmonela

La mayoría de las personas tendrán diarrea, fiebre y calambres abdominales de 12 a 72 horas después de comer el alimento contaminado, con síntomas que generalmente duran de 4 a 7 días. El vómito puede ocurrir pero no es un síntoma clásico.

Si estás enfermo, lo más importante es mantenerte hidratado. Bebe mucha agua, jugo, caldo u otros líquidos sin alcohol, y sin cafeína.

Llama a tu médico si tienes diarrea que dure más de 3 días, si ves sangre en la diarrea o si tienes fiebre de 101.5 ° F o más alta.

Los detalles

Productos involucrados: Papayas cultivadas en México.

El problema: la fruta puede estar contaminada con salmonela Uganda. Más de 60 personas en 6 estados se han enfermado: Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania y Rhode Island.

La solución: si estás en uno de estos 6 estados, no compres papaya a menos que estés seguro de que no es de México. Si tienes papaya en tu refrigerador, deséchala.

Cómo ponerte en contacto con el fabricante: los CDC aún no han identificado una sola tienda o proveedor.

