Churros, revanchas y Chivas: lo que viene en la Bahía

Jueves 4 de julio

De Gigantes a Churros beisboleros

Como un homenaje a una de las botanas favoritas que los fans disfrutan en el estadio y al vendedor de las mismas fritas y azucaradas delicias, cuatro veces por año los Gigantes de San José, que juegan en la Liga de Béisbol de California, se convierten en los Churros de San José, cambiando su logo y a su mascota en un churro beisbolero. San José es club de ligas menores afiliado a los Gigantes de San Francisco y ofrece béisbol profesional por entradas muy económicas. Regularmente, cuando las estrellas de las grandes ligas de SF se lesionan, el club les sirve de plataforma de rehabilitación, por lo que el diamante del Estadio Municipal ha visto grandes estrellas como Matt Cain, Madison Bumgarner, Pablo Sandoval u Omar Vizquel. Ahora San José tiene una serie de 6 juegos seguidos en casa, que comenzó el 4 julio en contra de los Visalia Rawhide en una serie de 3 juegos, culminando el sábado 6 de julio a las 5 pm. Después toca el turno a los Modesto Nuts, quienes chocarán con San José del domingo 7 al martes 9 de julio. El sábado 6 de julio, los Churros San José hacen su aparición. Habrá mil carritos de churros réplica de regalo para igual número de fans. Descubre el resto de las actividades y regalos que los Gigantes de San José tienen para ti visitando sjgiants.com.

Domingo 7 de julio

SF City FC por la revancha ante el San Diego Zest

En el campo de fútbol de San Francisco, el City tendrá la oportunidad de emparejar los cartones con su similar de San Diego, que el año pasado se llevó la serie de los dos juegos, de visita y en casa, ante el City. El primer juego por 3-2 y el segundo con un bochornoso 2-0. En la tabla de posiciones de las United Soccer League-2, en la Conferencia Oeste, División Suroeste que es donde juegan estos dos equipos, el City ocupa el sexto lugar, seguido por Zest y por sus hermanos de ciudad los SF Glens. Al menos van arriba del Zest, a ver si pueden usarlos como escalón para llegar un poquito más alto. Celebrando el cumpleaños de Estados Unidos todavía, este partido será el domingo 7 de julio a las 3:30 pm en el Kezar Stadium en San Francisco. Boletos y detalles en sfcityfc.com.

Sábado 20 de julio

Chivas-Benfica en el International Champions Cup

Este es el último aviso que te hacemos, sólo en caso de que por alguna razón no nos hayas leído y por ende no te hayas enterado que las Chivas Rayadas del Guadalajara vienen a perder… es decir, vienen a jugar en contra del Benfica de Portugal, el club más ganador en la historia de la liga portuguesa, Primeira Liga, con 37 campeonatos. Las “Águias” son uno de los llamados “tres grandes” del fútbol portugués, junto con el Porto y el Sporting. Actualmente el suizo Haris Seferovic es el líder de goleo en la liga con 26 tantos anotados, seguido de Rafa Silva (tercero) y Joao Félix (cuarto) con 17 y 15 goles respectivamente. Los también llamados “rojos” enfrentarán al conjunto mexicano liderado por Alexis Vega y Alan Pulido, a quienes se les ha unido el cañonero Oribe Peralta, quien era un Águila del Club América hasta hace unos días. Peralta dejó al club, entre otras cosas, por unas amenazas de secuestro en contra de su familia. Esperemos que le vaya bien en Guadalajara y que la justicia encuentre a los malandros y los encierren en el bote. Benfica vs Guadalajara en el Levi’s Stadium este sábado 20 de julio desde la 1pm. Boletos y más información en levisstadium.com.