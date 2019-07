La Víbora: Chiquis Rivera y Frida Sofía, a cual más de corrientitas

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

No, no, no, esta semana Chiquis Rivera y Frida Sofía, sacaron a relucir el cobre. No nos debería de sorprender porque ya sabemos que son corrientitas –o más bien corrientotas–, pero es que ahora ambas se volaron la barda.

Voy a comenzar con mi gorda bella –ni falta hace que les diga el nombre, ¿verdad?–, que como ya saben se casó con Lorenzo Méndez el fin de semana pasado. Como lo hemos comentado, la pobre, además de chonchita, no tiene voz, no tiene carisma, y por lo que vemos tampoco dinero.

Eso es lo único que explica que sus guardaespaldas hayan sido tan violentos con la prensa que acudió a cubrir la boda más chafa del año. Y es que de seguro Chiquis y Lorenzo vendieron el evento a alguna revista, y estas publicaciones te hacen firmar un contrato que dice que si se filtra alguna no te pagan nada.

Yo no sé cuánto le ofrecieron a los novios para la exclusividad de la boda; lo único que sé es que para no arriesgarse a perder esa suma tuvieron que contratar orangutanes para impedir que alguien filtrara fotos. Yo le pregunto a los reporteros: ¿Hasta cuándo dejarán de hablar de los Rivera en los programas de farándula? Si Jenni ya no está y la carrera de Lupillo está en franca decadencia, ¿por qué seguir haciendo notas de ellos?

¿Y qué me dicen de Frida Sofía? Esta es otra historia de espanto. Ahora tanto ella como su madre, Alejandra Guzmán, se están acusando mutuamente de maltrato físico. Mientras que Alejandra dijo en un programa de farándula que Frida Sofía la golpea, Frida Sofía publicó imágenes en sus redes en las que muestra moretones en su brazo, supuestamente provocados por la cantante.

Por si eso fuera poco, Frida dice que su madre está tratando de ponerle zancadilla a su recién iniciada carrera de dizque cantante. ¡Háganme el favor! Pero lo mejor en este pleito son los adjetivos con los que la chica se dirige a su madre. Además de ‘loca’ le dice una palabra que ni siquiera puedo repetir aquí, pero que se le dice en México a la gente mezquina, que traiciona o que no es directa.

Todo este pleito empezó cuando Alejandra supuestamente comenzó a salir con el exnovio de Frida Sofía. O sea, la artista reciclando a un chico como 30 años menor que ella. Desde ahí, los insultos, dimes y diretes y reclamos entre ambas no han cesado. La verdad dan pena. Pero tanto en este caso como en el de la gordis de Chiquis, dan mucho de que hablar. Eso lo saben los medios y lo aprovechan, aunque el precio que tienen que pagar a veces sea demasiado alto.

¿Te gusta La Víbora? Lee aquí todas sus picaduras…