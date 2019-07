Tarjeta Roja: El Mundial es el Mundial… ¿o no, FIFA?

Una falta de respeto histórica para el fútbol femenino... una vez más

Las cosas como son: Megan Rapinoe se ha quejado amargamente sobre la falta de respeto que significa para el fútbol femenino que se jueguen no una, DOS finales el mismo día que el partido que define a las Campeonas Mundiales de la FIFA y tiene toda la razón, una vez más.

“Es ridículo y decepcionante, para ser sincera. Es un nuevo insulto para el fútbol femenino. No entiendo de verdad por qué hay tanta resistencia a ir sólo con un evento de mujeres”

Sabemos que, aunque la decisión no dependa al 100% de la FIFA, una ‘enérgica recomendación’ será mucho más que suficiente para que CONMEBOL y CONCACAF hubieran cambiado sus torneos de fecha sin chistar o dicho de otra forma: si la FIFA quiere, ni se hacen los torneos, para entendernos bien.

Me parece indigno de un organismo que pretende promover valores de igualdad que no hayan puesto ojo al detalle o lo hayan ignorado deliberadamente; una falta de respeto histórica que no se puede pasar por alto.

DOS finales: una, de la Confederación más prehistórica, que se juega siempre en el mismo país en donde el fútbol femenino es el más popular y otro, que se juega cada que se les ocurre, pero en un país donde no hay nada más importante que el fútbol.

Claro que ensombrece a la definición un torneo que ha cambiado la percepción del deporte para siempre y que ha conquistado a todos por su excelencia deportiva y grandes historias fuera de la cancha, claro que lo ensombrece, al menos en este Continente, en donde no solo se le resta importancia deportiva por lo que se juega, sino hasta en el horario de juego.

Como siempre, Rapinoe tiene razón y no se ha hablado lo suficiente de esto, porque como se dice aquí y en China… “El Mundial, es el Mundial”