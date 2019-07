VIDEO: Ataque del Cártel del Noreste a Guardia Nacional en estado fronterizo

En las escenas se escuchan los gritos de desesperación de testigos de lo ocurrido

En redes sociales circula un video grabado supuestamente en el municipio de Nuevo Laredo en el estado fronterizo de Tamaulipas, en México, donde se escucha una balacera en la que presuntamente integrantes del grupo del narcotráfico conocido como Cártel del Noreste (CDN) agreden a integrantes de la recién puesta en operaciones Guardia Nacional.

En las escenas prácticamente a oscuras se escucha a varias personas aterrorizadas por lo ocurrido, pues no saben qué hacer, ni si están a salvo pues su vida corre peligro.

Al final del minuto con 23 segundos de grabación se aprecia que la balacera llegó a su fin y quienes graban se escuchan más tranquilos.

Según información difundida en redes sociales no hubo detenidos ni heridos, además que de todos los integrantes del Cártel del Noreste quienes viajaban en camionetas tipo Pick Up, ninguno fue detenido, aunque esa versión no es oficial, pues no ha habido posicionamiento de las autoridades sobre lo ocurrido por lo cual tampoco se sabe de la veracidad de este hecho.

El Cártel del Noreste tiene una fuerte presencia en el estado por lo que para habitantes de Tamaulipas este tipo de encuentros no son novedad pues es bastante frecuente que se hagan pasar por autoridades para intentar no llamar la atención entre la población e incluso de las autoridades.

Muestra de ello fue lo ocurrido el pasado 24 de junio en donde te informamos acerca de que integrantes del Cártel del Noreste (CDN) fueron captados mientras circulaban por una transitada avenida de Nuevo Laredo. En esa ocasión se les vio circulando en sentido contrario a bordo de camionetas y mientras portan poderosas armas de grueso calibre.