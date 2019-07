Lili Estefan no contesta las llamadas de Raúl de Molina, por culpa del hermano de Rosie Rivera

La conductora de El Gordo y la Flaca admite haber ignorado estas llamadas

Lili Estefan regresó al Gordo y la Flaca y lo primero que hicieron con Raúl de Molina fue ponerse al día con los problemas que ha atravesado el programa con la familia Rivera, después de la boda de Chiquis con Lorenzo Méndez.

Raúl le dijo a los televidentes que él estuvo tratando de comunicarse con su amiga y compañera, por teléfono, pero que ésta nunca le contestó. Lili por su parte confirmó esta información y admitió que había ignorado todas sus llamadas, probablemente porque luego que que Juan Rivera, tío de Chiquis, revela el número privado de Raúl a las cámaras de televisión, éste se ha visto obligado a cambiar de número de teléfono, raźon por la cual probablemente Lili al no reconocer el contacto decidió no contestar.

“Llevo llamando a Lili como 20 veces y no me devuelve la llamada”, dijo Raúl. El conductor contó que su compañera no contestaba porque no reconocía su teléfono. “Jamás le contesté la llamada porque no sabía que era Raúl”, contó “La Flaca” de Univision.

Lili abrazó después a su compañero y lo consoló y le dijo: “Mi gordo, pobrecito, qué te pasó, qué te han hecho… te han abusado“.