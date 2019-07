Todo auto que provenga de otro estado debe realizar una inspección del número de serie

El título de un auto es el único documento que por ninguna razón debe perderse, pues en éste se especifica quién es el propietario legal del vehículo.

Sin él, un automóvil no puede ser traspasado a otro dueño.

De hecho, asegurarse de recibir este documento tamaño carta a la hora de comprar un auto directamente de otro dueño es de suma importancia, sin importar de qué estado provenga, ya que el vehículo nunca será tuyo ante el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) hasta que se entregue el título original con las firmas de ambos: vendedor y comprador.

Puedo comprar un auto con título de otro estado

Sí. Aunque los títulos de todos los estados son diferentes, cualquier título original correctamente firmado puede ser presentado ante el DMV para ser registrado.

Sin embargo, se requiere que un auto que provenga de otro estado realice una inspección del número de series, conocido en inglés como VIN Inspection. Este proceso, el cual solo se lleva a cabo una vez en la vida del auto, se realiza en la misma oficina donde se tramitan los permisos, títulos, registraciones, licencias y demás trámites de vehículos en un estado: el DMV.

El servicio requiere que el estado escanee el número de serie para verificar que éste no haya sido alterado o esté reportado como robado en su estado original.

Los VIN Inspections son gratuitos y estos se realizan en menos de 10 minutos.

Cuidado

Si un auto que proviene de otro estado no tiene el título, el dueño original de éste debe requerir el un duplicado a su estado original. Por lo que es de suma importancia saber que el título es el original, que este no está mal filmado y que no se pierda.

