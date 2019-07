¡Brutal! Las críticas por transformación de Elyfer Torres en ‘Betty en NY’

Algunos tacharon de "fatal" el cambio de look

Después de la transformación de imagen de Elyfer Torres dentro de la telenovela “Betty en NY“, las opiniones no se dejaron esperar. Han sido tan fuertes las críticas en contra del cambio de look de la protagonista que hasta Jencarlos Canela intervino poniendo en su lugar a todos los haters.

Lo que a muchos no les parece es que el cambio de Betty no es tan radical como ellos pensaban que sería y que no hay mucha diferencia a como se miraba antes. Muchos de los comentarios en contra se fueron hacia el cabello rizado que tras su transformación no se lo alisaron.

“Me siento insatisfecho con la transformación después de haberme esperado 100 capítulos”, escribió un usuario en Twitter.

Me siento insatisfecho con la transformación después de haberme esperado 100 capítulos #CualEsElCambio — Juan Fernández (@juanfernandezpr) July 11, 2019

“Pues no le veo ningún cambio. Faltó el pelo”, escribió “arayvicky4ever” en Instagram. “No se le ve un cambio radical ni sorpresivo como en la colombiana, siento que le quitaron los lentes y le pintaron los labios. No se cumple el efecto, no me sorprendió”, el usuario “juancamilo2626” agregó en la misma publicación de la producción. “Fatal, nada que ver con la original colombiana”, fue otro de los comentarios.

Lo bueno es que no todo fue malo y entre la conversación hubo mentes más abiertas que se emocionaron con la transformación de Betty.

No sé ustedes pero yo amé el cambio de @ElyferTorres como Betty en #BettyEnNY. Mantuvo su esencia, eso que la hace nuestra Betty. Pero más allá de la de belleza de Elyfer (que es obvia) Me encantó el mensaje que transmitieron: Sos hermosa sin cambiar nada de vos. — Abbie Garcia (@iAbbieGarcia) July 11, 2019

Wow tanta critica por el pelo 😡si es lo más hermoso de #betty y a mi me súper encanta esta #betty ya que es hermosa en el antes y después las otras versiones hicieron lo imposible por caracterizarlas horribles por eso el cambio fue sorprendente esta #bettyenny siempre hermosa🌹 — SierraOlivares🌹 (@ESTRELLAM20) July 11, 2019

Tienen dimensión lo que eres para una chica tener una Betty con pelos rizados ? Los digo REPRESENTATIVIDAD !! @ElyferTorres eres guapísima e su Betty también (mismo antes del cambio) y están juntas haciendo historia ! Las amo ❤❤ #BettyEnNY pic.twitter.com/SEMWGMYjYa — Luci 🐻 (@Cianamg27) July 11, 2019

“Betty en NY” se transmite de lunes a viernes a las 9pm/8c por Telemundo.