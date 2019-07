Elizabeth Gutiérrez se puso más atrevida en Instagram con su tanguita gris

La esposa de William Levy se sacó la ropa para disfrutar del sol

Elizabeth Gutiérrez sabe qué hacer para generar furor en sus redes sociales. La esposa de William Levy se sacó la ropa para disfrutar del sol. Con una tanguita gris la actriz bronceó sus piernas y sus fanáticos le han agradecido la publicación. Esta imagen ha superado los 31 mil likes en Instagram después de un par de horas de haber sido compartida en la red.

Junto a la imagen la actriz escribió: “Rise and shine and think happy thoughts 😁😜♥️”.