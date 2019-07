Venden suéter de la Princesa Diana en más de $50,000 dólares

La princesa usaba este mismo suéter todos los días para ir a hacer ejercicio

Un suéter de la marca Virgin Atlantic que perteneció a la princesa Diana, y con el que solía salir al gimnasio, se vendió en una subasta por $53,532 dólares, diez veces el precio de venta que esperaban.

Sir Richard Branson le regaló el suéter a Diana y existen numerosas fotos en donde aparece portándolo.

La prenda se vendió a un comprador de California cuya identidad quedó en secreto.

Diana solía visitar el gimnasio del Chelsea Harbour Club en Londres todos los días, pero siempre llevaba este mismo suéter azul marino, además de unos shorts naranjas para bicicleta.

Como siempre vestía de la misma manera, los fotógrafos batallaban para poder vender sus fotos, ya que todas parecían igual. Esta era una de las formas en que Diana evitaba que obtuvieran nuevas imágenes de ella.

Con el tiempo, la princesa le regaló el suéter a su entrenadora del gimnasio, Jenni Rivett, quien trabajó con ella por siete años.

“Unos meses antes de su prematura muerte, me llamó para decirme que me había dejado algunas sudaderas. Entre ellas ésta, de la que ahora he decidido separarme”, dijo Rivett.

La entrenadora dio a conocer que el dinero se usaría para ayudar a una familia de Malaui. “La princesa definitivamente lo aprobaría si ella todavía estuviera viva. Las causas en África siempre estuvieron muy cerca de su corazón”.

Rivett y la casa de subastas esperaban obtener solamente $5,000 dólares por la prenda, pero resultó que los compradores se volvieron locos por ésta, y elevaron el precio hasta más de $50,000.

