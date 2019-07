La clave de Federer para vencer a Djokovic.

Estudiar al rival y descansar el día previo le ayudó a vencer a Nadal y buscará repetir contra Djokovic.

Para el suizo Roger Federer, el tenis es como la escuela y el descanso es clave: “El día del examen no hay que leer libros, el trabajo hay que traerlo hecho desde antes”, dijo en entrevista previa a la final de Wimbledon que entablará contra Novak Djokovic.

El tenista de 38 años dejó ver que su experiencia, lejos de “pesarle”, le está ayudando a mantenerse con vida en el torneo. “Sé que aún no ha terminado. No tiene sentido celebrar una fiesta esta noche o celebrar en exceso a pesar de que estoy extremadamente feliz. Creo que sé cómo separar estos dos partidos. Si fuera la final del torneo, me sentiría diferente. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, queda un partido”, declaró el día que venció a Nadal en la semifinal.

Cuando se le cuestionó sobre si podrá derrotar a su rival en la final, mostró el gran conocimiento que tiene del juego de Djokovic, lo que nos hace pensar que sí trae el trabajo “hecho desde antes”.

“Es difícil vencer a los dos en fila“, dijo haciendo referencia a su triunfo sobre Rafael Nadal. “Los dos en el servicio están un poco en la misma esfera, el mismo nivel de velocidad. Djokovic se mueve de una manera diferente, cubre el campo de otra manera. Este es un ajuste táctico”, finalizó.