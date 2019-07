Man City no le quita el ojo al mexicano Antuna

View this post on Instagram

Gracias a @clubsantoslaguna por todos los buenos y malos momentos fue un placer haber trabajado para este club que tanto me dio siempre estarán n mi corazón 💚 . Y gracias a @mancity y a @fcgroningen por confiar en mí se vienen nuevas metas y nuevos retos por cumplir 💪🏻. #guereerodecorazon #manchestercity #fcgroningen 💪🏻🙏🏻