AMLO minimiza renuncia de ministro de Hacienda “Urzúa ya sabía mis planes”

El mandatario dijo que había otras cosas más importantes de que hablar

MÉXICO – Ante los señalamientos del ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a la política económica y proyectos del Gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador advirtió que sus planes se sabían desde que emprendió su campaña por la Presidencia.

Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre el tema, el Mandatario en un principio dijo que ya había expuesto su opinión y no tenía más que decir, pero ante la insistencia preguntó dónde está lo extraño o la novedad en sus planes.

“¿No estaba de acuerdo con la austeridad Urzúa?”, se le inquirió.

“No me quiero meter en eso”, respondió.

“¿Por qué se fue al final?”, se le insistió.

“Porque tomó su decisión de manera libre”, insistió.

El tabasqueño puntualizó que en sus tres campañas electorales por la Presidencia habló de la necesidad de combatir la corrupción, de implementar una política de austeridad y de construir una nueva refinería, además de cuestionar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco.

“¿No sabían que iba a combatir la corrupción? Desde cuándo lo estoy diciendo. ¿No sabían que iba a haber austeridad? Lo dije en campaña y en los libros. Que la refinería, tres veces candidato a la Presidencia y tres veces he planteando que iba a impulsar la construcción de la refinería ¿Dónde está lo extraño?”, expuso.

“¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar y como lo único que me importaba era el puesto, iba yo a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo, no. No lucho por cargos, decía yo, lo dije muchas veces, no soy un ambicioso vulgar, lucho por ideales, lucho por principios, estoy por la transformación del País, entonces nada más es cosa de comprender”.

Al Jefe del Ejecutivo se le pidió comentar qué diría a quienes han expresado preocupación por la renuncia de Urzúa a la Secretaría de Hacienda.

“Que no se preocupen, que se ocupen, que vamos bien, muy bien, no nos vamos a detener, ni un paso atrás en la transformación de México, ni siquiera para tomar impulso”, dijo.

“Vamos muy bien en todos los campos, puede ser que me vean demasiado optimista, pues en efecto lo estoy, porque vamos avanzando más de lo que yo imaginaba”.

López Obrador destacó en este avance el apoyo de quienes votaron por él el año pasado y que también se logró tener mayoría en el Congreso, pues de lo contrario hubiese costado más concretar las reformas que ha impulsado.

El Presidente detalló lo que realizó en su gira del fin de semana por Michoacán y enumeró los avances alcanzados, como la desaparición del EMP, la implementación de los programas de becas, que se haya tipificado a la corrupción como delito grave y el freno a la condonación de impuestos a los “potentados”.