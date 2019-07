¿Jay-Z le tiene miedo a Beyoncé? ¡Mira video de como abraza a Meghan Markle!

El encuentro fue un tanto tenso

Beyoncé se encuentra haciendo una gira internacional promocionando la película “The Lion King” en donde presta su voz para el personaje protagónico de Nala. La cantante estuvo el pasado fin de semana en Londres junto a su esposo Jay-Z en donde pudo convivir con el Príncipe Harry y la Duquesa de Sussex Meghan Markle.

El encuentro fue captado por diferentes cámaras pero hubo un momento que pareció bastante incómodo. En el video que compartió Beyoncé Legion en Twitter se le ve a Markle abrazando efusivamente a Beyoncé e intercambiando algunas palabras amorosas.

Luego llegó el turno de Meghan en saludar al esposo de la estrella del pop y es cuando se notó la tensión. El abrazo de Jay-Z a Markle se vio bastante frío, como si a penas la quisiera tocar. Lo comparamos con lo que pasó entre Harry y Beyoncé, que el afecto fue mucho más caluroso entre los dos y el príncipe hasta le dio dos besos, uno en cada mejilla.

Muchos en las redes sociales empezaron a polemizar si el rapero le tenía miedo a su esposa para no despertar sus celos. Solo recordemos la situación que se vivió cuando parecía que Beyoncé estaba disgustada con una mujer que le coqueteaba a Jay en sus narices. También recordemos a “Becky with the good hair”, una referencia en la canción de Beyoncé de un supuesto desliz que tuvo Jay-Z con otra mujer.

¡Mira el video aquí!

Prince Harry and Duchess of Sussex Meghan Markle meet Beyoncé & JAY-Z. 🦁👑💛 pic.twitter.com/SveJX9kDez — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) July 14, 2019