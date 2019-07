Subastarán carta de amor que Tupac Shakur envió a Madonna, esperan tener $300,000

En esta carta, el rapero le explica a la cantante pop por qué decidió terminar con la relación

Después de que Madonna hiciera todo lo posible legalmente para evitar que se vendiera, una carta que Tupac Shakur le envió a la rubia cantante será subastada en estos días.

Se sabe que esta carta la escribió Tupac desde la prisión, y la gente ha mostrado tanto interés en ella, que se calcula que podría venderse en más de $300,000 dólares. La subasta comenzará a ofrecer el documento en $100,000 dólares.

La venta se hará el próximo 17 de julio de manera online, y una parte de los ingresos se donará a breastcancer.org.

En la carta, escrita en enero de 1995, la fallecida estrella del rap le dice a la rubia que decidió terminar con la relación porque temía que salir con una mujer blanca fuera mal visto por sus fans y terminara con su carrera.

La carta fue vendida a la casa de subastas en línea por una amiga de Madonna, llamada Darlene Lutz. La estrella del pop intentó demandar a Lutz, pero la Corte Suprema de Manhattan dictaminó que el artículo sí podría venderse.

El asunto es que la carta, y otras pertenencias de la cantante, les fueron dadas a Lutz por el hermano de Madonna, Christopher Ciccone.

En la carta, se puede leer que Shakur escribió: “No he sido el tipo de amigo que sé que soy capaz de ser. Que te vean con un hombre negro no pondría en peligro tu carrera. En todo caso, te haría parecer más abierta y excitante. Siento que, debido a mi ‘imagen’, estaría decepcionando a la mitad de las personas que me hicieron lo que pensé que yo era. Nunca quise hacerte daño”.

Shakur tenía sólo 25 años cuando fue asesinado en un tiroteo en Las Vegas en septiembre de 1996.

