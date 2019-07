En Italia aseguran que De Rossi será nuevo jugador de Boca

View this post on Instagram

Señores, no es humo. Lo dicen el diario La Gazzetta Dello Sport y Gianluca Di Marzio, el periodista que anticipó fichajes como el de CR7 y el de De Ligt a la Juve. Daniele De Rossi aceptó jugar en Boca Juniors por una temporada. Sólo faltan detalles. Si nada extraño ocurre, cumplirá su sueño de jugar en La Bombonera. 👏 #DeRossi #Juezcentral