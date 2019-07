Su prometido la dejó a días de casarse ¡por la organizadora de su boda!

Ahora quiere superar este trago amargo vendiendo su vestido de novia

Una triste historia le ocurrió a una novia tan solo a días de casarse llamada Donna Bettiss, originaria de Horsham, Inglaterra, la cual se llevó la desilusión de su vida cuando el hombre con el que contraería matrimonio decidiera terminar el compromiso porque encontró a “otro amor”.

Según Daily Mail, una amiga de James Routledge, novio de Donna, llamada Paige Hannington, se ofreció a ayudarles con la organización de su boda. Pero un buen día, James y Paige salieron a tomar una copa y ahí confesaron que ninguno de los dos eran felices con sus parejas.

Esto hizo que entre ellos surgiera la chispa del amor de forma repentina, lo que provocó que James no se casara con Donna.

“Me angustiaba que alguien a quien conocía y en quien confiaba y que estaba discutiendo un momento tan importante en mi vida, me pudiera hacer eso”, comentó la novia, quien ahora está buscando quien le compre el vestido que usaría el día de la boda.

También cabe aclarar que Paige era una mujer casada cuando inició una relación con James.

“Cuando James decidió que ella era quien él quería, no había nada que pudiera hacer sino dejarlo ir. No les causé ningún problema ni traté de evitar que progresaran. Incluso los vi en una salida nocturna, pero los dejé para eso. No iba a hacer que su noche fuera incómoda con sus amigos, así que mantuve la distancia y mantuve a mis amigos lejos de decirles algo”, agregó.

“Los dos estábamos muy, muy felices y tan locamente enamorados, locamente, quería pasar el resto de mi vida con él”, indicó la despechada novia, quien también aseguró que hace unos meses conoció a un joven con el que intenta rehacer su vida.