Derechazo de Ocasio-Cortez a jefe de DHS: “¿Viste las imágenes de mi violenta violación”?

Alexandria Ocasio-Cortez confrontó este jueves al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Con un tono contundente, la legisladora latina hizo preguntas a Kevin McAleenan sobre el grupo secreto de Facebook en el que agentes de la Patrulla Fronteriza vertieron comentarios machistas y racistas.

“¿Viste las publicaciones en las que planificaron hacernos daño físico a mí y a la congresista Escobar?”, dijo la demócrata en referencia a la representante Veronica Escobar, de Texas. “Sí, y ordené una investigación minutos después de leer el artículo”, contestó McAleenan.

Otra de las preguntas de Ocasio-Cortez fue mucho más dura: “¿Viste las imágenes con Photoshop […] de mi violenta violación?” El jefe de DHS fue más breve esta vez: “Sí, las vi”.

La progresista quería llegar a una pregunta dirigida a la esencia de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza: “¿Crees que la política de separación de niños contribuye a (generar) una cultura deshumanizadora?” Cuando el secretario respondió que tal cultura no existía, Ocasio-Cortez fue rápida: “¿No crees que tener 10,000 oficiales compartiendo memes de violaciones a miembros del Congreso en un grupo violento y racista contribuye a la cultura deshumanizadora?

McAleenan reconoció que tales publicaciones eran “inaceptables” pero no considero “justo” generalizar ni a todos los miembros del grupo ni a la organización. El secretario interino también hizo referencia a la investigación que está en proceso y que ha enviado a algunos agentes a realizar tareas administrativas, aunque dijo no conocer “quién había hecho qué publicación”.

“Did you see the photoshopped images officers circulated of my violent rape?”@AOC confronted acting DHS Sec. Kevin McAleenan about why thousands of CBP officers belonged to a “racist and sexist” Facebook group pic.twitter.com/bS7w1BbpFH

— Bloomberg TicToc (@tictoc) July 18, 2019