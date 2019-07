Llegó la madre de todas las ofertas del Barça por Neymar

Los catalanes están decididos a aterrizar de vuelta al jugador brasileño

No, esto no termina y no tiene cara de terminar pronto. En un episodio más de la telenovela ‘El Verano de Neymar’, según Sky Sports, el Barcelona habrá hecho La madre de todas las ofertas al Paris Saint Germain para, de una vez por todas, ponerle los créditos y hacerse de nuevo con los servicios del delantero brasileño.

El Barcelona habría ofrecido a los jeques propietarios del PSG, $112 millones de dólares más la transferencia de dos jugadores que se encuentren en este Menú: Coutinho, Ousmane Dembelé, Rakitic, Nelson Semedo y Malcom.

Hace apenas unos días, el mismo medio aseguró que Leonardo, Director Deportivo del PSG rechazó una oferta inicial de $45 millones de dólares, más Philippe Coutinho e Ivan Rakitic que de por sí, ya parecía a atractiva para poder deshacerse de uno de los jugadores más problemáticos que ha tenido el equipo.

