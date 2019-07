Los autos confiscados de la policía pueden ser comprados en este sitio online

Las subastas están abiertas para todo el público

Foto: Apple Auctioneering Co.

Esta semana reportamos el caso de un Cadillac de 1997 que pasó 25 años estacionado y supuestamente abandonado en una avenida de Brooklyn, Nueva York, hasta que fue recogido por las autoridades de esa ciudad y llevado al corralón (Tow Pound).

Así como este clásico vehículo, a diario se recogen varios autos en las calles de la ciudad por varias razones (la mayoría por infracciones al código de estacionamiento) para ser llevados al Tow Pound donde sus dueños puede pagar la fianza necesaria para liberarlos.

Sin embargo, ¿qué pasa con los autos que el gobierno confisca? En decir, aquellos autos que las autoridades incautan de criminales, deudores de hacienda y/o gente que ha fallecido.

Los autos que el gobierno decomisa y que nadie nunca más vuelve a reclamar, después de cierto tiempo, son puestos a la venta en subastas públicas a las que cualquiera tiene acceso y puede hacer ofertas.

“El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) organiza regularmente subastas en línea para deshacerse de bienes y vehículos incautados y no reclamados”, dice el Departamento en su sitio oficial.

Pero la policía no vende estos autos directamente, sino que la División de Administradores de Propiedad trabaja con un subastador externo, llamado Property Room, que se especializa en artículos incautados por agencias policiales en todo el país.

“Por ley, las agencias del orden deben subastar bienes personales incautados, encontrados y no reclamados en una subasta pública. Esto se hacía generalmente en el estacionamiento de la estación de policía local. Pero en 1999, un ex detective de policía dijo: ‘¿Por qué no podemos hacer esto en línea?’ Y nació PropertyRoom.com“, explica el sitio de subastas, agregando que trabaja con más de 3,000 agencias de policía en todo el país.

Las subastas en línea incluyen muchos artículos de alta gama, como joyas, monedas raras, ropa de marca y productos electrónicos de consumo, además de vehículos de todo tipo.

La participación en las subastas en línea es gratuita y está abierta al público en genera.

