¿Quién era el Dr. Frank Meza?

El doctor de 70 años que decidió quitarse la vida luego de una controversia en las redes sociales sobre su participación en el Maratón 2019 de Los Ángeles.

Antes y después de su fallecimiento, en la mayoría de los titulares de los medios de comunicación identificaron al Dr. Frank Meza como: El corredor latino de 70 años que fue descalificado por hacer trampa, pero nada más.

Incluso, en una gran mayoría de los artículos solo se identifica al corredor por su edad y su origen, pero poco o nada se mencionaba de lo que había hecho a lo largo de sus casi cinco décadas como doctor.

Es por eso que decidimos imprimir una carta escrita por parte de la gente que lo conoció, que convivió con él y sabía exactamente de todos sus logros en materia de salud que el Dr. Meza realizó en beneficio de la comunidad latina en Estados Unidos.

Celebrando los logros de un campeón de la comunidad latina en la salud

Dr. Frank Meza

1949 – 2019

Nosotros, los abajo firmantes, escribimos para recordar públicamente la larga y distinguida carrera del Dr. Frank Meza como un líder en la comunidad médica.Tuvimos el privilegio de trabajar con él durante décadas para diseñar servicios de salud que reconocieran y atendieran las necesidades de la gente de bajos de recursos de California y que muy a menudo son marginados. El Dr. Meza sabía de primera mano que las necesidades de estos pacientes parecían no existir por los compañías de salud, y lo sabía porque él y su familia en algún momento habían sido ignorados.

Nacido en la ciudad de Los Ángeles de padres mexicanos, fue criado por su madre, quien enviudó desde que Frank tenía cuatro años de edad. Después de la muerte de su padre a causa del cáncer de hígado, su madre trabajó en la industria de la costura, ganando lo suficiente para darle educación y para comprar una casa humilde en Chavez Ravine, una de las pocas áreas donde a los latinos se les permitía comprar propiedades durante el período de la segregación racial residencial. No obstante, más tarde su familia se vio obligada a reubicarse en el área de Frogtown cuando una máquina constructora derribó su casa y cientos de ellas para construir un estadio de béisbol (Dodgers).

Durante su etapa como estudiante en la secundaria, un consejero le dijo al Dr. Meza que tenía dos grandes retos en su contra antes de que pudiera siquiera pensar en ir a la universidad: uno, era el ser mexicano y segundo, el ser pobre. No obstante, el Dr. Meza asistió a la universidad de Northridge y luego se graduó de UCLA, siendo líder de los chicanos / latinos para la medicina comunitaria en ambas universidades. Además, el doctor asistió a la escuela de medicina en UC Davis, donde participó activamente en el establecimiento del grupo de estudiantes de medicina La Raza Medical Association (hoy en día, la Asociación Latina de Estudiantes de Medicina), y en la clínica dirigida por estudiantes: la Clínica Tepati. Durante casi cincuenta años, estas organizaciones estudiantiles han brindado orientación y asesoramiento entre compañeros para estudiantes que, como el Dr. Meza, inician la carrera académica con los mismos retos en su contra: ser latino y ser pobre.

Mientras obtenía su Maestría en Salud Pública (MPH) en UCLA, el Dr. Meza buscaba obtener las habilidades necesarias para ayudar a construir un sistema de excelentes servicios de atención médica para pacientes de minorías. Después de terminar su entrenamiento en Kaiser Permanente, su interés en eliminar las disparidades de salud entre las comunidades de color lo llevó a involucrarse en la captura de datos de los diversos grupos raciales / étnicos y de idiomas atendidos por Kaiser Permanente. Debido a dichos datos, ahora se pueden desarrollar programas de monitoreo de calidad para eliminar las disparidades entre una variedad de grupos, y como resultado, Kaiser Permanente es reconocido como un líder en atención culturalmente competente.

Durante casi cincuenta años, el Dr. Frank Meza creó programas y lanzó organizaciones para ayudar a eliminar las disparidades de salud en California y mejorar las oportunidades para los estudiantes latinos en las profesiones de la salud. Hoy, miles de médicos latinos practican medicina y son un testimonio de sus incansables esfuerzos. Estos programas continuarán en el futuro y su defensa del concepto de atención de alta calidad para todas las poblaciones de bajos recursos continuará afectando a millones de pacientes, incluso mucho después de su muerte. Siempre estaremos agradecidos por la pasión y el trabajo que invirtió en su comunidad.

