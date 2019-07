La lesión de Asensio ‘toca’ al Real Madrid y abre nuevas opciones

Zinedine Zidane tendrá que modificar su plan y considerar otras alternativas.

Una lamentable situación afecta al Real Madrid y es que se confirmó que Marco Asensio sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido amistosos Del Real Madrid contra el Arsenal.

Asensio, quien estaba haciendo un gran partido y había marcado un golazo, salió lesionado al disputar un balón dividido con Aubameyang. “Tiene mala pinta y estamos tocados”, dijo Zidane apenas terminando el partido y tenía razón.

Esta lesión, aísla prácticamente por toda la temporada al joven madridista que era parte fundamental del plan de Zidane para encarar las competencias del curso que está por comenzar, eso no podrá ser y su ausencia abre las puertas a planes que hasta ayer, no estaban ni siquiera contemplados en la ‘Casa Blanca’.

Sí, lo primero que están pensando seguramente es el ‘caso Bale’, el galés tuvo minutos en el mismo partido, jugó bien y anotó un gol, la baja de Asensio sería la cabida natural para Bale, pero la relación entre él y Zidane parece insalvable.

Con Isco en la recámara de salida desde que terminó la temporada anterior, el club parecía estar escuchando ofertas desde entonces; al ser un jugador que a Zidane no le molesta tener en el equipo, podría ser que el sueño del jugador de pertenecer en Madrid se dé al final de cuentas.

La verdad sea dicha: a Zidane no le llena del todo el ojo Vinicius, no lo ha usado con regularidad y no ha sido titular en los últimos partidos amistosos, no obstante, la baja de Asensio le abre una puerta por la banda derecha que probablemente la promesa brasileña busque aprovechar.

Sigue siendo parte del equipo y aunque ya sabemos que no terminaron bien su última etapa juntos, James Rodríguez es un activo importante que se debe tomar en cuenta para poder sustituir al español… poca probabilidad, pero otra posibilidad.

Terrible noticia lo de Asensio. Este curso estaba llamado a tener la confianza total del técnico e intentar el hecho de llevar su fútbol hasta las cotas donde algunos pensamos que puede hacerlo.

Lo más importante es que pueda regresar al 100% de sus prestaciones.

Ánimo. pic.twitter.com/IA6w7GjdjH — Alvaro Benito Villar (@AlvaroBenitoV) July 24, 2019