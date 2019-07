Esquina migratoria: ¿Mi esposo tiene un arresto por violencia doméstica, esto afecta mi proceso migratorio?

El Abogado de inmigración Alex Gálvez responde a sus dudas.

Pregunta

Mi esposo me estaba arreglando papeles, pero tuvimos una discusión que terminó en su arresto momentáneo por violencia doméstica. ¿Esto afecta mi proceso? Lo acabo de empezar.

Respuesta

Siento mucho saber que usted sufrió violencia doméstica dentro de su matrimonio. Primeramente, quiero que sepa que no está sola. Hay muchas organizaciones que ofrecen ayuda gratuita para víctimas de violencia doméstica que incluyen lugares de hospedaje, ayuda económica, y comida. Inmigrantes que son víctimas de violencia doméstica no están bajo ninguna obligación de quedarse en un matrimonio lleno de violencia para poder terminar el trámite de inmigración. Al contrario, la ley de Inmigración específicamente ha pensado en estos escenarios y por eso existen leyes que protegen a las personas que se encuentran en medio del proceso inmigratorio.

Cuando la víctima está casada/o con un residente permanente o un ciudadano estadounidense, no es obligatorio seguir viviendo con el cónyuge para seguir con el proceso de la residencia permanente. El alivio se llama VAWA (Ley Contra La Violencia de Mujeres) y permite que la victima salga del hogar y continuar con el proceso sin la ayuda del cónyuge. Los requisitos para ser elegible bajo VAWA son: (1) ser victima de violencia física o psicológica; (2) tres años de presencia física; (3) no re-ingresos a los EEUU o deportaciones; (4) estar casada/o con un residente permanente o ciudadano estadounidense; (5) no delitos de inelegibilidad. El alivio VAWA es un proceso donde no se necesita la ayuda o presencia del cónyuge. El proceso es relativamente fácil y la espera en obtener la residencia permanente no es muy larga, hasta puede ser mas rápido en ciertas situaciones.

Si la víctima tiene deportaciones en la frontera, re-ingresos al país, delitos, o si no estaba casado por el civil con la pareja que causó la violencia doméstica, el proceso correcto no es la VAWA sino la Visa U. Es importante saber la distinción, ya que he visto mucho fraude en este sector de migración. Aunque la Visa U es más amplia porque perdona muchos factores de inelegibilidad y protege contra parejas donde no existió el matrimonio, el tipo de violencia física tiene que ser más grave y tiene que haber un reporte de policía. Bajo VAWA. la violencia psicológica es suficiente, pero no bajo la Visa U. También es importante saber que el proceso de la Visa U, puede durar de cuatro a cinco años, y después 3 años más tarde puede obtener la residencia permanente. El proceso bajo VAWA dura lo que duraría una residencia permanente bajo circunstancias normales de cuatro a ocho meses. Es importante saber que no es necesario salir del país bajo la VAWA o el proceso de la Visa U.

Finalmente quiero que sepa que el Departamento de Inmigración no espera que estén en una relación que no funciona y menos si es violento. Tener un proceso de inmigración pendiente no los amarra a estar en una situación donde sus vidas pueden estar en riesgo y por eso leyes como VAWA y la Visa U existen.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.