Aprovechando: CR7 opina sobre el Barça, Neymar y le manda un consejo

Cristiano recibió el reconocimiento Marca Leyenda y aprovechó para dar su opinión

Aunque Cristiano Ronaldo ya no esté en La Liga y se encuentre concentrado en ls Serie A y en ganar la Champions, el portugués no perdió la oportunidad de tirarle un ‘dardo envenenado’ a su gran rival, el Barcelona.

Cristiano recibió el reconocimiento Marca Leyenda y en conferencia de prensa, al preguntarle si este sería el año de la Juventus, aprovechó para opinar sobre en Barça

“Siempre es el año de la Juventus, del Madrid, del Barça, en que una competición como la Champions sólo la gana uno. Te pongo el ejemplo del Barcelona: cuánto dinero ha invertido los últimos cinco años en jugadores y no ha ganado la Champions”.

“otra vez muy fuerte. Se ha reforzado muy bien con De Jong, Griezmann, como el año pasado con Coutinho, Dembelé… Siempre es uno de los mejores equipos del mundo. Lo mismo que el Madrid

Sobre el posible fichaje de Neymar para los equipo en los que suena, incluido el Real Madrid, elBarça y la propia Juventus y le dejo un consejo personal, diciéndole que se cuide más de las lesiones:

“no lo sé, es un gran jugador y me llevo muy bien con él. Hemos grabado juntos hace poco. Pero se habla mucho de él, para Madrid, Barça, Juve… Es el trabajo de la prensa porque hay que vender pero pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho, que no tenga lesiones, que le está pasando mucho y le tiene que preocupar. A mí me preocupa porque me gusta ver al chico jugando. Al margen de donde juegue, que se cuide y no tenga lesiones, eso es lo que deseo para él”.