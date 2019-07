Frida Sofía revela que Alejandra Guzmán no compuso el famoso tema Yo te esperaba

Frida Sofía volvió a las andadas… pues aunque aseguró que la guerra de declaraciones contra su mamá ya no continuaría, volvió a arremeter contra Alejandra Guzmán.

Esta ocasión sostuvo que la rockera no compuso el popular tema Yo te esperaba, el cual habría desarrollado mientras estaba embarazada de Frida.

“No, ella no escribió Yo te esperaba; (la escribió) alguien más, que estaría muy enojada yo si fuera ese alguien más, yo no sé”, señaló la cantante de 27 años en entrevista para Primer Impacto.

Frida Sofía ironizó sobre la estrofa de la canción que dice: “Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo”, dando a entender que no sabe si su madre lo piensa así en la actualidad.

“Yo no sé el futuro, pero lo que te puedo decir es que si llego más lejos que ella, nunca me sentiría superior a, ella siempre va a ser mi mamá, ella es superior a mí, es mi madre”, indicó la también influencer.

La hija de ‘La Guzmán’ dijo que se siente muy identificada con María Félix, luego de que hace poco sostuviera que su público suele compararla mucho más con Jennifer López que con su famosa madre.

“Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona; no es porque sea María Félix y me voy a enganchar de ahí, pero escucho lo que dice, sus frases, todo, desde lo feminista que es hasta lo perra que es; tiene sus pantalones bien puestos”, explicó la nieta de Silvia Pinal.

Frida Sofía admite que pleito con su mamá Alejandra Guzmán le sirvió de publicidad