AUDIO: Sexo servidoras y cocineros, lujos de El Cuini, cercano a El Mencho, en prisión

Así lo revela un audio que las autoridades penitenciarias en México niegan que esté apegado a la realidad

Abigael González Valencia, “El Cuini“, uno de los hombres más cercanos al narcotraficante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, vivía en la cárcel del Reclusorio Norte de la Ciudad de México con lujos y comodidades.

Según dio a conocer el diario Milenio, “El Cuini” tenía cocineros, servidumbre y hasta sexo servicio, pues era constantemente visitado por diferentes mujeres, hecho que las autoridades carcelarias negaron rotundamente, aludiendo que su celda era monitoreada las 24 horas del día por una cámara de seguridad.

El periódico mexicano cita una conversación telefónica entre un fotógrafo identificado Miguel José Leone y una mujer de origen sudamericano a quien trata de convencer para que visite a “El Cuini” en la cárcel en donde estaba recluido hasta el fin de semana pasado.

Aunque en la conversación no se precisa la cárcel en la que “El Cuini” tenía dichas comodidades, Leone invita a la mujer a que fuera a pasar tres días “en el DF” (Ciudad de México) a cambio de un pago de hasta 3,500 dólares, cantidad que pide porque dice: “2,000 me parece muy poquito amor, y esta mier%& no sabía que era una cárcel”, dice la mujer.

A lo largo de la plática, el fotógrafo, quien también fue investigado liderar una red de prostitución al servicio del CJGN, dice que la prisión en que “El Cuini” está “es el paraíso” y que hasta tiene protección de la policía, esto para convencer a la mujer, por lo que también dice que “El Cuini” es un “un caballero” quien vive rodeado de lujos, con varios cuartos, televisiones e incluso “criados”.

Recordemos que “El Cuini” fue detenido en 2015 acusado de ser el presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y recluido en el reclusorio de la Ciudad de México, hasta este fin de semana que fue trasladado al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, pero apenas dos días después, obtuvo una orden judicial para ser regresado al Reclusorio Norte además de un amparo para no ser extraditado a los Estados Unidos.

Aunque su traslado no se debió a esta conversación si no luego de que en redes sociales se difundiera un video en que sujetos encapuchados y armados alertaran sobre las posibles fugas de “El Cuini” y Rubén Oseguera, alías “El Menchito”, hijo de “El Mencho, quien está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, de Puente Grande.

En un video dirigido a los presidentes de México @lopezobrador_ y Estados Unidos @realDonaldTrump un grupo armado acusa al secretario de Seguridad Pública @AlfonsoDurazo de proteger a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación pic.twitter.com/yrg3gvv9pI — vιcтor gaмвoa arzola (@gamboa_arzola) July 22, 2019

En dicha grabación también se acusó a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de tener vínculos con el líder del CJNG, “El Mencho”, hecho que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que fuera cierto pues dijo tenerle toda la confianza.