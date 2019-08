Concilio extiende prohibición de dormir en vehículos

Los Ángeles es hogar de más de 16,500 personas que, a falta de un hogar, deben dormir en sus autos, vans y vehículos recreacionales o RVs. El martes pasado, el Concilio de la Ciudad votó unánimemente extender la ordenanza que prohíbe a dichos angelinos vivir en sus vehículos.

El martes pasado, el concejal Mitch O´Farrell, del distrito 13, presentó la moción para extender la prohibición, que fue aprobada por los 13 concejales presentes. Los concejales Bob Blumenfield y Mike Bonin no estuvieron durante la votación. La oficina de Eric Garcetti indicó que el alcalde también aprobará la medida.

La ordenanza (LA Municipal Code 85.02) debe ser renovada cada seis meses, pero los concejales no pudieron hacerlo al momento de su expiración, por tratarse de sus vacaciones de julio. Pero al regresar del descanso, extendieron la prohibición hasta el 1 de enero de 2020.

La ordenanza prohíbe a los angelinos habitar y dormir en sus vehículos entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., en calles de zonas residenciales. Las personas sin hogar tampoco pueden estacionar sus RVs a menos de una cuadra de escuelas, parques, prescolares y guarderías. En su lugar, el concilio designó alrededor de 200 estacionamientos para personas sin hogar, a lo largo de la ciudad.

Tras el voto unánime de los concejales, algunos de los concurrentes que habían llegado al City Hall comenzaron a gritar “Shame on you” (Qué vergüenza). Uno de los protestantes incluso fue detenido temporariamente por interrumpir la reunión.

“Esta ley es cruel y penaliza a esta gente”, indicó Peggy Lee Kennedy, del Comité de Justicia de Venice.

Kennedy explicó que, por ejemplo, las personas sin hogar generalmente se instalan cerca de parques para poder tener acceso a las instalaciones y baños, justamente lo que prohíbe la ordenanza, y que enviarlos a zonas industriales lejanas que no conocen, y no son seguras, es extramadamente peligroso.

Sin alternativas

A un lado de las vías del tren, a lo largo de varias cuadras de San Fernando Road, en Sun Valley, se pueden ver una tras otra RVs.

Katelyn Zamora, de 34 años de edad, es uno de los tantos angelinos que “se mudó” a la larga fila de RVs con su novio, luego de perder su hogar. Zamora no estaba al tanto de la extensión de la ordenanza.

“Cada semana llegan más RVs, porque la gente sigue perdiendo sus viviendas. Las rentas están cada día más altas y hay familias enteras a quienes sólo les queda su van o su carro”, opinó Zamora. “Yo nací y crecí en el valle (de San Fernando), no conozco otro lugar. ¿Dónde quieren los políticos que nos vayamos a vivir? No somos criminales, solo pobres”, dijo con indignación.

Su novio, Ron Garnett, quien tampoco estaba al tanto de la decisión del martes pasado, dijo que “cada tanto” llegan las autoridades y deben estacionar en otro lugar.

“No es nuevo para quienes vivimos aquí. Siempre nos están acosando. Ahora los políticos deciden multarnos por ser pobres y no tener hogar. Pero nadie vive en su auto porque quiere. Si pudiese pagar una renta, no estaría aquí. Nadie se levanta un día y decide ‘hacerse homeless’, no tenemos otra alternativa”, agregó.

Historia de una prohibición

Dormir dentro de un vehículo en la ciudad de Los Ángeles estuvo prohibido hasta cinco años atrás, cuando una corte federal removió dicha prohibición. Fue entonces que el concilio de Los Ángeles designó zonas residenciales en las que está prohibido dormir y vivir en un vehículo.

La ley fue extendida por otros seis meses en junio y diciembre de 2018, y nuevamente el martes pasado.

Las multas por vivir en un vehículo van desde $25 dólares hasta $75 dólares. Para multar a quienes viven en sus vehículos, particularmente en RVs, las autoridades deben contactar a la persona y probar que está viviendo allí.

Entre febrero de 2017 y junio de 2018, el LAPD multó a 185 personas.