Al interior de la boda de ensueño del Chef James: Adamari López, Rashel Díaz y el Caribe mexicano

La familia, es la familia. Aunque nos casamos dos veces y nadie se enteró 😅, debíamos hacer esta ceremonia junto a las personas que por años han estado con nosotros, que nos conocen, que nos han apoyado y que nos han demostrado su cariño de infinitas formas. . Gracias a todos por acompañarnos en esta aventura hasta la Riviera Maya en México y ser parte de este día tan importante para nosotros. ❤️ . 📸: @rosaclaramiami @ikertoledano @salvatierra_weddings @velasweddings @zamoragroup