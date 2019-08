Julión Alvarez lanza el video de su sencillo “Soñé”

View this post on Instagram

Muy agradecidos con los organizadores de la Feria y el palenque de Gómez Palacio, Durango por este reconocimiento que le entregaron a Julión Álvarez y su Norteño Banda por hablar logrado dos Sold out, al igual que @alexoficial y @lostigresdelnorte por ser los 3 artistas que lograron tener Mayor éxito durante esta feria. Y muy agradecidos con el público y los medios de comunicación. #julionalvarez #elreydelataquilla #soldout #palenque