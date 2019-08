Gwyneth Paltrow por fin se mudará a vivir con su esposo

¿Por qué estaban separados?

Hace unos meses Gwyneth Paltrow realizó una de esas declaraciones que acaban corriendo como la pólvora por la esfera virtual, pero en esa ocasión no hacían referencia a los excéntricos o exclusivos tratamientos de belleza o bienestar que recomienda a través de su portal Goop, sino a su matrimonio con el productor Brad Falchuk.

La actriz y empresaria comentó de pasada durante una entrevista que su coordinadora de intimidad, Michaela Boehm, le había recomendado que cada uno mantuviera viviendas separadas y pasaran cuatro noches a la semana juntos para fomentar la “polaridad” de su relación de pareja. Y a ella ese arreglo le había parecido una idea maravillosa.

Sin embargo, ahora ambos han decidido dar un paso más en su convivencia para despertarse cada mañana en el mismo lugar.

“La vida de casada me ha tratado muy bien. Y este mes por fin nos vamos a mudar juntos”, ha anunciado durante una conversación con la revista InStyle, en la que ha querido dejar claro una vez más que su decisión inicial de no residir bajo el mismo techo no tenía nada que ver con una supuesta incompatibilidad de caracteres.

“Adoro a mi marido, es un hombre brillante y muy bueno. Tengo la sensación de que es realmente mi igual, y me empuja a superarme en el mejor de los sentidos. Me encanta estar casada, resulta muy divertido”, ha afirmado.